Cum se ajunge la acte de violenţă extremă între copii? Organizaţia Salvaţi Copiii a încercat să puncteze câţiva factori. Dar concluzia trebuie să fie un semnal de alarmă pentru toţi: "Eşecul este colectiv, nu un act individual. Responsabilitatea este împărţită între familie, şcoală, comunitate şi sistem".

Iată câţiva factori: abuzurile sau neglijarea în copilărie, de aici lipsa de empatie şi control. Lipsa stimei de sine duce la furie cronică şi la incapacitatea de a tolera eşecul, care, cei mai mulţi dintre noi ştim, e o lecţie în sine.

Alţi factori importanţi sunt cei sociali şi de mediu. De fapt, de aici se generează acea frustrare, de aici se adună toată acea energie negativă. Iar percepţia sărăciei extreme, de exemplu, sau a inegalităţii sociale, plus ideea de nedreptate, atât cât poate fi ea înţeleasă la această vârstă, amplifică totul. Mai adăugăm izolarea dintr-un motiv sau altul, plus lipsa modelelor şi a familiei, foarte important acest aspect, şi avem deja jumătate de răspuns.

Toate acestea, bineînţeles, se adună în timp, nu se întâmplă de pe o zi pe alta. La început este trauma, care se transformă în ură, apoi apar ideile justificative. Iar peste toate acestea, la un moment dat se suprapune factorul declanşator: o ceartă, un moment de umilinţă care duce la punctul culminant, actul propriu-zis de violenţă.

