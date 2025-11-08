Un număr mai mare de zboruri înseamnă inevitabil un risc mai mare de incidente aviatice. Unele dintre ele pot fi, din păcate, mortale. Autorităţile trebuie să fie, astfel, permanent în alertă şi pregătite să intervină rapid, eficient şi în orice situaţie. Pe Aeroportul Internațional "Avram Iancu" din Cluj s-a desfășurat un exercițiu de amploare care a avut ca scop verificarea modului de intervenție în cazul producerii unui accident de aviație civilă.

Exercițiul are loc din doi în doi ani şi presupune simularea unei situaţii de urgenţă. Acum, potrivit scenariului, comandantul unei aeronave de tip A320 a anunțat stare de urgență chiar înainte de aterizare. Impactul cu solul a fost şi el extrem de violent.

Conform scenariului, aeronava a ieșit de pe pistă si din cauza avariilor la trenul de aterizare, s-a rupt în două. Misiunea este extrem de dificilă, pentru că a izbucnit şi un incendiu, iar în rezervoare mai sunt 3 tone de combustibil.

Primii care au ajuns lângă aeronavă au fost pompierii aeroportului, care conform reglementarilor, trebuie să intervină în cel mult trei minute oriunde pe suprafața aerogării. Între timp, pe drum erau pompierii de la ISU.

Articolul continuă după reclamă

"Am intervenit cu 7 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, 6 ambulanţe SMURD, 2 autospeciale transport victime multimple şi un punct de comandă mobilă", a declarat Ovidiu Rad, reprezentant ISU Cluj.

La bordul aeronavei se aflau o sută de pasageri și șase membri ai echipajului. Scenariul a prevăzut şi un bilanț negru: 25 de persoane moarte, 15 rănite grav și 26 cu răni ușoare. Pentru că în caz de accident, primele minute sunt importante, la marginea pistei au fost ridicate 3 spitale mobile. Aici, răniţii primesc primul ajutor, sunt triaţi şi în funcţie de gravitate sunt transportaţi către spitalele din oraş.

Exercițiul a urmărit în principal evaluarea modului în care instituțiile se coordonează pentru gestionarea victimelor, stingerea incendiului și securizarea zonei de operațiuni.

"Siguranţa pasagerilor este pe primul loc. Peste 35 de entităţi, au participat aproape 1000 de persoane. O desfăşurare impresionantă de forţe la un nivel foarte ridicat", a declarat David Ciceo, directorul Aeroportului Cluj. Următorul exerciţiu este programat pentru anul 2027.

Alex Prunean Like Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent. ➜

Întrebarea zilei Ați făcut cumpărături de Black Friday anul acesta? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰