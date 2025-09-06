Este ultimul weekend din vacanţa de vară, iar de luni va suna primul clopoțel din acest an școlar. Așa că mulți părinți încă profită de timpul rămas și îi duc pe cei mici la o ultimă porție de distracție pe cinste. Zilele acestea, stațiunile de la munte sunt animate de cei mici. Copiii sunt pregătiți să exploreze şi să facă mișcare în aer liber.

La parcul de dinozauri din Râșnov, județul Brașov, poate cea mai așteptată experiență este cea a turului și dormitului peste noapte chiar în parc, în mijlocul dinozaurilor. Momentele sunt cu adevărat memorabile.

"Se rămâne peste noapte la cort, se face un tur ghidat printre dinozauri pe timp de noapte, avem un foc de tabără, pot viziona un film. Pot picta figurine pe dinozauri de ipsos. Petrec o noapte printre dinozauri, pentru ei e foarte palpitant și interesant", spune Raluca Râșnovean, reprezentantă parc.

Biletele pentru noaptea între dinozauri costă 100 de lei pentru copii și 150 de lei, pentru adulți, dar pot fi cumpărate doar după confirmarea disponibilității lor.

"Aer curat, liniște, relaxare. Nu e aglomerat, mai ales acum la început de weekend, încă nu e aglomerat față de alte dăți", spune un bărbat. "Ești în natură și găsești destule activități pentru copii în același loc", adaugă o femeie.

La marginea Brașovului funcționează cel mai mare parc de aventură din centrul țării. 16 trasee cu obstacole de toate felurile, amenajate în copaci sunt o idee la mare căutare pentru ultimul weekend de vacanță.

"Sunt foarte mulți tineri care vin în grup pentru a se bucura de petrecerea timpului împreună și de a parcurge traseele", arată Liliana Nimăt, reprezentantă parc.

Jumătate de kilometru de tiroliene peste lacul din spatele meu, împărțite în 2 tronsoane, unul de 300 de metri și unul de 200 de metri, așa arată doar unul dintre motivele pentru care parcul de aventură de la Noua, din Brașov, e foarte căutat în acest final de vacanță.

Biletele de acces în parc sunt valabile două ceasuri. Costă 125 de lei, pentru adulți și 115 lei, pentru copii.

