Cum au păcălit doi tineri din Prahova 19 persoane şi au luat credite în numele lor. Prejudiciu uriaş

Doi tineri de 19 ani din Prahova au fost reţinuţi după ce au păcălit 19 persoane, în numele cărora au luat credite folosind datele lor personale, potrivit Mediafax. Cei doi se dădeau drept reprezentanţi ai unor instituţii financiare nebancare şi promiteau împrumuturi avantajoase. Prejudiciul este estimat la 60.000 de lei.

IPJ Bihor informează că polițiștii au făcut miercuri percheziții în județul Prahova la domiciliile a doi tineri, ambii de 19 ani, din comuna Cocorăştii Colţ, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări pentru comiterea infracțiunii de înșelăciune, în formă continuată (23 de acte materiale).

Cum acţionau suspecţii

Din cercetări a reieșit că, de la începutul acestui an, tinerii s-ar fi recomandat, în mod mincinos, a fi reprezentanți ai unor instituții financiare nebancare și ar fi indus în eroare 19 persoane, pe care le-ar fi contactat telefonic sau prin intermediul unei aplicații de mesagerie și le-ar fi spus că pot accesa și contracta credite avantajoase, determinându-le astfel să își transmită datele personale și documentele necesare pentru contractarea unui credit.

Datele au fost folosite de cei doi în vederea solicitării unor credite, în numele respectivelor persoane, pe platformele unor instituții financiare nebancare, unele solicitări fiind soluționate pozitiv, prin încheierea de contracte de credit, iar alte solicitări fiind soluționate negativ.

Prejudiciul total, cauzat astfel, este de aproximativ 60.000 de lei. În urma perchezițiilor au fost ridicate telefoane, unități de stocare externe, unități desktop și 23.700 de lei.

Cei doi tineri au fost duși la audieri, iar ulterior reținuți. Joi, aceștia vor fi prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Salonta, în vederea dispunerii de măsuri legale.

