Soare, nisip fierbinte, un cocktail cu gheaţă şi multă relaxare. Distracţia, fiecare, după buget. Alţii au venit cu totul pregătit de acasă. "Am venit cu vinul de la ţară, de la tata, de la mama, mă simt bine. Am venit cu totul de-acasă, am totul aici în lada frigorifică, vinul, gheaţa, apa, am şuncă, brânză, ouă, le am acasă, le am în frigider", spune un turist.

Care sunt preţurile pe litoral

"Este un weekend foarte reuşit. Lumea se bucură de soare, iar sezlongul nu e foarte scump, s-a mai pus doar zece lei, dacă îl dadeam cu 20 de lei acum o săptămână, acum îl dăm cu 30 de lei", a declarat Răzvan Chiţan. După bălăceală, turiştii s-au mutat la restaurante şi cherhanale. "La hamsie 100 de grame la 20 de lei, avem chefal 22 de lei suta de grame, avem şi saramura la 25 de lei, avem plachie la 25 de lei", a declarat Daniel Bocăneală, manager autoservire.

Vezi și

Este alertă de radiații ultraviolete, pe litoral. Pe o scară de la 0 la 15, s-a atins pragul de 10 unităţi. Medicii atrag atenția că nici măcar cremele cu cel mai mare factor de protecție nu mai fac față, în asemenea situaţii. "Le spunem persoanelor în vârstă, le comunicăm să încerce să vină la plajă cât mai de dimineaţă să nu se afişeze la orele acestea sunt, mna, vedeţi e periculos", a declarat Alexandru Vizireanu, salvamar. Este şi cazul unui bărbat de 70 de ani căruia i-a făcut rău, topit de căldură. Peste 60.000 de turişti sunt pe litoral în minivacanţa de Rusalii, iar gradul de ocupare este de aproximativ 70%.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteți de acord ca statul să perceapă o taxă la fiecare tranzacţie bancară? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰