Ce cuvinte trebuie să eviţi la controlul paşaportului. Unele "glumiţe" nevinovate te duc la interogatoriu

Un expert în călătorii îi sfătuiește pe călători să adopte o atitudine sobră în timpul controlului pașapoartelor. El recomandă să nu fie folosite anumite glume și afirmații deoarece ar putea duce la complicații privind controlul.

Mark Wolters, expert la Wolter's World, i-a îndemnat pe călători să nu spună o serie de fraze standard la controlul pașapoartelor pentru a-și face viața "mai ușoară", potrivit Express, citat de Mediafax. Mark Wolters, care a călătorit în peste 80 de țări, își împărtășește sfaturile sale pe rețelele de socializare. Recent, el a explicat de ce călătorii trebuie să se abțină de la glume atunci când trec prin granițele internaționale.

Cuvinte şi expresii care trebuie evitate

"'Voi rămâne aici pentru totdeauna, îți iubesc țara'. Sună ca un lucru amuzant de spus ofițerului de control al pașapoartelor când intri într-o țară, dar vreau să vă spun că este ceva ce nu vrei niciodată să spui când treci de o graniță", a spus Wolters. De altfel, expertul a explicat că ofițerii de frontieră nu au voie să aibă umor, deoarece "sunt acolo ca să-și facă treaba". El a mai spus că nu trebuie folosite nici glumele cu bani sau ironiile despre activități ilegale deoarece controlul s-ar putea complica. El a recomandat tuturor să fie politicoși și sobri și niciodată să nu folosească anumite cuvinte.

Articolul continuă după reclamă

"Nu spui niciodată cuvântul bombă, nu spui trafic de persoane, nu glumești despre droguri, nu glumești despre depășirea permisului de ședere, cum ar fi 'Vreau să rămân aici pentru totdeauna'. Nu spui niciunul dintre aceste lucruri pentru că acestea sunt cuvintele declanșatoare care îi fac să spună: 'O, stai, trebuie să facem ceva'. Chiar dacă știu că glumești, nu au de ales", a adăugat expertul.

De asemenea, călătorii trebuie să fie calmi și să nu-și pună pașaportul deoparte până nu trec de controlul de securitate. "Dacă îți pui documentele deoparte înainte ca ei să simtă că este corect, s-ar putea gândi: 'O, această persoană e nervoasă, încearcă să plece mai repede'", a mai spus Wolters. Nu în cele din urmă, călătorii trebuie să aibă informații despre destinația spre care se îndreaptă. Orice întrebare fără răspuns ar putea declanșa verificări suplimentare.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă este teamă că v-ați putea pierde locul de muncă în perioada următoare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰