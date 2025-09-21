Un bărbat din Congo, de 33 de ani, a făcut prăpăd pe şoseaua Chitilei din Capitală după ce s-a urcat băut la volan! A lovit un refugiu de tramvai, a ricoşat într-un stâlp şi a intrat în plin cu maşina într-o casă de pariuri. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Până şi şoferul s-a ales doar cu o rană la picior. Cursa nebună a fost surprinsă de camerele de supraveghere.

Impactul violent a avut loc în zorii zilei în cartierul Chitila, din Bucureşti. Pe imagini se poate observa cum şoferul scapă de sub control maşina, loveşte refugiul de tramvai, este aruncat într-un stâlp de pe trotuar şi se înfinge, în final, într-o casă de pariuri. Epava fumegă dintr-un morman de cărămizi, moloz şi geamuri sparte.

Imediat după accident, localnicii au ieşit speriaţi din case să vadă ce s-a întâmplat. Impactul a fost atât de puternic încât şoferul a rămas încarcerat şi a fost nevoie de intervenţia pompierilor pentru a-l scoate.

Doar norocul a făcut să nu fie nimeni pe trotuar în acele momente

"Întâmplarea am înţeles că s-a întâmplat pe la un 6 de dimineaţa, adică devreme şi toată lumea la ora aia duminica doarme", povesteşte o vecină.

Şoferul are 33 de ani şi este congolez. A venit în 2012 în România să studieze la Universitatea Politehnică Bucureşti, iar apoi s-a căsătorit cu o româncă. Este inginer, are o firmă cu soţia şi îi place să petreacă în cluburi.

Din Centrul Vechi s-ar fi întors şi de dimineaţă. Mai avea 3 kilometri până acasă.

"Conducătorul autovehicului a fost testat cu aparatura din dotare, rezultatul indicat fiind 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat", spune Claudiu Costea, brigada rutieră.

Pagubele provocate sunt uriaşe

Pe lângă epava maşinii, bărbatul trebuie să acopere şi costurile de reparaţii la casa de pariuri. Momentan s-a montat un perete provizoriu.

Proprietarul casei de pariuri: E duminică, nimeni nu îţi dă un preţ acum la nimic. Pe cine să suni să-ţi facă un termopan astăzi? Rama de termopan, ce mai era pe aici.

Şoferul a scăpat ca prin minune doar cu o rană la picior, însă riscă acum între unu şi cinci ani de închisoare pentru că a urcat băut la volan.

