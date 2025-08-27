Răzbunarea, arma primarului! Supărat că localnicii l-au criticat pentru că a cumpărat bănci de 25.000 de euro, edilul din Măceșu de Sus, judeţul Dolj, i-a luat pe săteni la ţintă. Oamenii care au vorbit pentru Observator despre acest subiect s-au trezit că, peste noapte, le-a fost luat mobilierul stradal din faţa porţilor.

"Toţi care au dat interviu le-au luat băncile", spune o localnică. Mai exact 8 au dispărut de la porţile locuitorilor la doar câteva zile după ce oamenii şi-au spus părerea despre investiţia controversată. "A venit la cei care au avut ceva de spus, nu l-am acuzat. Am zis că nu erau necesare acum, mare lucru nu am zis. Ne-a luat-o și pe a noastră, și pe aia de acolo, de la vecină", spune o localnică. "A fost banca și acum nu mai e. M-am trezit de dimineață fără ea", spune un bărbat.

Contactat pentru un punct de vedere, primarul localității a refuzat să facă vreo declarație. 120.000 de lei au costat cele 100 de bănci, mai exact, 1.200 de lei bucata. Bani din bugetul local. Localitatea cu 1.900 de locuitori nu are însă canalizare sau rețea de gaze. Proiectul pentru canalizare este făcut de 3 ani, dar a fost sistat între timp.

