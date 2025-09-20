Bucureștiul îmbracă straie de sărbătoare în acest weekend! Capitala s-a transformat într-o scenă uriașă dedicată istoriei, artei și culturii.

Capitala sărbătorește împlinirea a 566 de ani de la prima atestare documentară. Bucureștenii, dar și vizitatorii, sunt invitați să participe la o mulțime de evenimente și activități gratuite, dedicate tuturor vârstelor.

Primăria Municipiului București devine, pentru o zi, un spațiu deschis publicului larg. Vor fi organizate tururi ghidate, proiecții de film, expoziții și ateliere creative pentru întreaga familie.

Expoziţia "Bucureştiul Interbelic" şi IMAPP Bucharest

La Arcul de Triumf, vizitatorii pot admira expoziția "Bucureștiul Interbelic" până la ora 17:30. Pe Calea Victoriei au loc reconstituiri istorice și ceremonii dedicate eroilor. În paralel, inițiativa "Capitala Crește Verde" propune ateliere de grădinărit urban în fața Ateneului Român, la Sala Palatului și în Parcul Kretzulescu.

Seara aduce evenimente memorabile. De la ora 20:00, în fața Palatului Parlamentului revine IMAPP Bucharest Winners League, considerat cel mai spectaculos eveniment de videomapping din lume. De asemenea, va avea loc și un spectacol inedit, „Sirene pe Dâmbovița”, prima instalație artistică pe apă din România.

