Iarna a ajuns şi la Târgu Mureş. Angajaţii Grădinii Zoologice fac tot posibilul pentru a se asigura că animalele sunt ferite de temperaturile scăzute. Pentru animalele exotice au fost pregătite încăperi încălzite în care să petreacă aceste luni friguroase. Totuşi, sunt şi anumite exemplare din ţările calde ce preferă să iasă în ţarcuri şi să se bucure de zăpadă, chiar şi două ore pe zi.

Iarna şi-a făcut simţită prezenţa şi la Târgu Mureş. Stratul de zăpadă a atins 20 de centrimetri şi totul este îmbrăcat în alb. La Grădina Zoologică, angajaţii au făcut pregătiri intense pentru a se asigura că animalele nu suferă din cauza frigului. În timp ce bizonii şi cerbii se bucură de temperaturile scăzute, animalele exotice sunt adpostite în padocuri interioare pentru a fi ferite de frig.

"Acolo le oferim o temperatură ambiantă până la 20 de grade. Cea mai mare căldură o avem în amplasamentul reptilelor, desigur, unde până pe la 24-26 de grade trebuie să asigurăm", a declarat Szantho Janos, director Grădina Zoologică Târgu Mureş.

Totuşi, câteva animale din ţările calde au avut curaj să iasă afară. Struţii şi zebrele se bucură de o nouă experienţă: joaca în zăpadă.

În această perioadă, pe lângă adăpostirea animalelor, un alt lucru este extrem de important.

"Apa e absolut prioritară că după un timp îngheață. Deci, de două ori minimum pe zi, controlăm adăpătorile să aibă acces la apă", a mai spus Szantho Janos.

Grădina Zoologică Târgu Mureş este cea mai mare din ţară, având o suprafaţă de 42 de hectare. Aceasta găzduieşte aproximativ 800 de animale din 150 de specii locale şi exotice.

