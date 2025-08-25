Cu două săptămâni înainte să înceapă şcoala, elevii încep readaptarea la programul de şcoală. trebuie să se pregătească temeinic, şi nu doar cu rechizite. Psihologii spun că este foarte important să se reia din timp programul de somn regulat şi să se introducă de pe acum perioade scurte de studiu zilnic, pentru a evita şocul de la începutul anului.

"Începe şcoală, trebuie să mă pregătesc, să-mi fac temele şi trebuie să mă trezesc de dimineaţă", spune Alexandru.

Cu gândul la clasa a doua, Alexandru savurează ultimele zile de vacanţă. Mama lui a avut grijă să nu îi facă prea abruptă trecerea de la vacanţă la programul de şcoală.

"Noi am rămas aşa ca şi în timpul şcolii. Aceleaşi lucruri face. Are nişte teme de vacanţă, în rest mâncarea aceeaşi, somnul acelaşi, antrenamentul de fotbal. El e pregătit", a declarat mama lui Alexandru.

Meniul este la fel de important

Nu la fel de pregătiţi sunt însă cei care toată vacanţa au dormit până târziu şi s-au jucat tot timpul. Pentru ei, revenirea la rutina şcolii poate fi o mare provocare.

"Ar trebui pus copilul să fie pus într-un program care va fi asemănător cu cel şcolar. În sensul că trebuie să se trezească la o anumită oră, să se culce la o anumită oră, să mâncânce la o anumită oră. Va trebui să fie pus să-şi reamintească anul precedent, sau pentru cei care intră în clasa pregătitoare, nişte activităţi simple", a declarat Irina Badrajan, medic de familie.

Meniul este şi el foarte important pentru a-i creşte imunitatea organismului şi capacitatea de concentrarea la începutul anului şcolar.

"Trebuie să punem accent pe alimente cu un conţinut mai ridicat de acizi graşi, de OMEGA, cum ar fi peştele, nucile, seminţele şi toate tipurile de fructe. Proteina slabă din carne de curcan, ou. Atât fructele cât şi legumele trebuie să fie de sezon şi cât mai intens colorate", a declarat Daniela Bălănucă - dietetician.

Pe lângă toate acestea, este nevoie şi de pregătirea emoţională a copilului. "Facem loc subiectului de şcoală, facem loc exprimării emoţiilor şi aici vine locul părintelui de a normaliza, inclusiv teama pe care unii o simt, nerăbdarea altora, se produce astfel reglarea emoţilor cu ajutorul nostru", a declarat Codruta Covașă- psihoterapeut.

Învăţătoarele sunt oricum pregătite să le facă întoarcerea la şcoală mai uşoară elevilor din clasele mici.

"Începem puţin mai lejer săptămâna, prima săptămână, începem cu jocuri, tabla electronica, un filmuleţ, ne aducem aminte şi de vacanţă", a declarat o profesoară.

Pentru următoarea vacanţă, elevii vor trebui să aştepte ultima săptămână din octombrie.

