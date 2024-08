Cum va arăta centrul Capitalei, după reînceperea reconsolidării planşeului Unirii. Arterele pe care se vor desfăşura lucrările

Au trecut şapte ani de când specialiştii în construcţii avertizau că planşeul Unirii este un pericol din cauza infiltraţiilor. Elementul de beton, pe sub care trece Râul Dâmboviţa, este în prezent într-o stare de degradare avansată, iar ultima expertiză tehnică a arătat că structura are un risc seismic de gradul I. Între timp a fost semnat şi proiectul de reconsolidare, cu termen final de proiectare la sfârșitul acestui an. Lucrările merg conform planului, cel puţin până în acest moment.