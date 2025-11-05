Antena Meniu Search
Cum va arăta Magistrala M4 care va lega nordul de sudul Bucureştiului

Extinderea magistralei de metrou M4 spre zona de Sud a Capitalei, cu 14 stații între Gara de Nord și Gara Progresul, are deja contract de finanțare în valoare de aproximativ 17 miliarde de lei.

de Redactia Observator

la 05.11.2025 , 21:21
Noua statie de metrou Tudor Arghezi si o parcare etajata aflate in proximitatea Drumului National Centura Bucuresti (DNCB), pe soseaua Berceni - Hepta/Mediafax/Marian Ilie

„Traficul din oraș, rapiditatea cu care ajungem dintr-un punct în altul și setarea unor standarde de normalitate în spațiile publice sunt esențiale pentru un București modern. Asta am făcut în Sectorul 4, prin extinderea magistralei M2, care astăzi este un exemplu recunoscut de toți bucureștenii. Extinderea magistralei M4 spre zona de Sud este deja un proiect aprobat, cu un contract de finanțare de aproximativ 17 miliarde de lei. Va avea alte 14 stații între Gara de Nord și Gara Progresul”, este mesajul transmis de Daniel Băluță.

Potrivit proiectului acestuia, va fi o magistrală care va conecta „la propriu orașul”.

„Și nu ne oprim aici, ne propunem să facem mai mult pentru Capitală. Fapte, nu vorbe: singurul mod prin care putem moderniza Bucureștiul”, transmite Băluță.

