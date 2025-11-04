România a cumpărat 18 aeronave F-16 Fighting Falcon de la Guvernul Regatului Ţărilor de Jos la preţul simbolic de 1 euro fără TVA. Aparatele de zbor vor fi folosite exclusiv pentru antrenamente şi instruire, anunţă ministrul Apărării. Ca să respecte legislaţia vamală, cele două ţări au declarat avioanele la o valoare reală de 100 de milioane de euro. Pe această sumă, România calculează şi plăteşte TVA de 21 de milioane. Dar banii nu ies din ţară. TVA-ul intră direct în bugetul statului român. Anunţul privind donaţia din partea statului olandez a fost iniţial în luna iunie, la finalul Summitului NATO de la Haga. În acest moment, România operează 38 de avioane F-16.

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a anunţat, luni, că a fost semnat contractul pentru achiziţia a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon şi a echipamentelor aferente de la Guvernul Regatului Ţărilor de Jos. Aeronavele vor fi folosite doar pentru antrenament şi instrucţie, scrie News.ro

"Ministerul Apărării Naţionale a semnat astăzi contractul de achiziţie a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon şi a echipamentelor aferente de la Guvernul Regatului Ţărilor de Jos. Este un pas important pentru dezvoltarea Centrului European de Instruire F-16 de la Feteşti, care a devenit un hub regional pentru pregătirea piloţilor din statele membre NATO şi partenere", a transmis, luni, ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu.

Potrivit acestuia, cele 18 aeronave vor fi folosite exclusiv pentru antrenamente şi instruire, o parte din locurile din program fiind dedicate pregătirii piloţilor ucraineni.

Achiziţia, la un preţ simbolic de 1 euro

Moşteanu a menţionat că achiziţia se face la un preţ simbolic de 1 euro.

"Este o investiţie inteligentă în pregătire, cooperare şi viitor. Acest proiect reflectă încrederea partenerilor noştri olandezi şi recunoaşterea profesionalismului Forţelor Aeriene Române. Le mulţumesc tuturor celor implicaţi - echipelor tehnice, experţilor în achiziţii şi partenerilor olandezi - pentru seriozitatea şi ritmul cu care au dus la bun sfârşit acest proces", a mai transmis ministrul Apărării.

Acesta anunţă că "România continuă să investească în apărare, în parteneriate solide şi în oameni bine pregătiţi".

Potrivit ministrului, "F-16 înseamnă siguranţă, cooperare şi un pas mai aproape de următoarea etapă: integrarea avioanelor F-35 în dotarea Forţelor Aeriene Române".

