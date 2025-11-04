Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Cum vor fi folosite noile avioane F-16. Următorul pas: integrarea F-35 în dotarea Forțelor Aeriene

România a cumpărat 18 aeronave F-16 Fighting Falcon de la Guvernul Regatului Ţărilor de Jos la preţul simbolic de 1 euro fără TVA. Aparatele de zbor vor fi folosite exclusiv pentru antrenamente şi instruire, anunţă ministrul Apărării. Ca să respecte legislaţia vamală, cele două ţări au declarat avioanele la o valoare reală de 100 de milioane de euro. Pe această sumă, România calculează şi plăteşte TVA de 21 de milioane. Dar banii nu ies din ţară. TVA-ul intră direct în bugetul statului român. Anunţul privind donaţia din partea statului olandez a fost iniţial în luna iunie, la finalul Summitului NATO de la Haga. În acest moment, România operează 38 de avioane F-16.

de Redactia Observator

la 04.11.2025 , 08:01
Cum vor fi folosite noile avioane F-16. Următorul pas: integrarea F-35 în dotarea Forțelor Aeriene Cum vor fi folosite noile avioane F-16. Următorul pas: integrarea F-35 în dotarea Forțelor Aeriene

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a anunţat, luni, că a fost semnat contractul pentru achiziţia a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon şi a echipamentelor aferente de la Guvernul Regatului Ţărilor de Jos. Aeronavele vor fi folosite doar pentru antrenament şi instrucţie, scrie News.ro

"Ministerul Apărării Naţionale a semnat astăzi contractul de achiziţie a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon şi a echipamentelor aferente de la Guvernul Regatului Ţărilor de Jos. Este un pas important pentru dezvoltarea Centrului European de Instruire F-16 de la Feteşti, care a devenit un hub regional pentru pregătirea piloţilor din statele membre NATO şi partenere", a transmis, luni, ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu.

Potrivit acestuia, cele 18 aeronave vor fi folosite exclusiv pentru antrenamente şi instruire, o parte din locurile din program fiind dedicate pregătirii piloţilor ucraineni.

Articolul continuă după reclamă

Achiziţia, la un preţ simbolic de 1 euro

Moşteanu a menţionat că achiziţia se face la un preţ simbolic de 1 euro.

"Este o investiţie inteligentă în pregătire, cooperare şi viitor. Acest proiect reflectă încrederea partenerilor noştri olandezi şi recunoaşterea profesionalismului Forţelor Aeriene Române. Le mulţumesc tuturor celor implicaţi - echipelor tehnice, experţilor în achiziţii şi partenerilor olandezi - pentru seriozitatea şi ritmul cu care au dus la bun sfârşit acest proces", a mai transmis ministrul Apărării.

Acesta anunţă că "România continuă să investească în apărare, în parteneriate solide şi în oameni bine pregătiţi".

Potrivit ministrului, "F-16 înseamnă siguranţă, cooperare şi un pas mai aproape de următoarea etapă: integrarea avioanelor F-35 în dotarea Forţelor Aeriene Române".

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

f-16 ionut mosteanu avioane
Înapoi la Homepage
Acuze fără precedent la adresa milionarului român care are un salariu de 33.000 de euro pe lună: “Tâlhăria e tâlhărie!”
Acuze fără precedent la adresa milionarului român care are un salariu de 33.000 de euro pe lună: &#8220;Tâlhăria e tâlhărie!&#8221;
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
Fostul fotbalist de la Manchester United și Barcelona, acuzații din partea unei iubite. Tânăra susține că este însărcinată cu jucătorul de 31 de ani
Fostul fotbalist de la Manchester United și Barcelona, acuzații din partea unei iubite. Tânăra susține că este însărcinată cu jucătorul de 31 de ani
După filmările scandaloase de la petreceri, fosta prim-ministră finlandeză Sanna Marin face un anunț surprinzător
După filmările scandaloase de la petreceri, fosta prim-ministră finlandeză Sanna Marin face un anunț surprinzător
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că staţiunile de schi din România au devenit mai scumpe decât cele din țările vecine?
Observator » Evenimente » Cum vor fi folosite noile avioane F-16. Următorul pas: integrarea F-35 în dotarea Forțelor Aeriene