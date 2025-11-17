Antena Meniu Search
Cuplu arestat după ce și-a agresat sexual bebelușii și a transmis live pe TikTok

Caz terifiant în Brăila. O mamă de 22 de ani și concubinul ei de 48 de ani sunt acuzați că au violat un bebeluș de 3 luni și un alt copil în vârstă de nici doi ani. Totul în timpul unei transmisiuni live pe TikTok. Cei doi au fost arestați. De altfel, cazul a ajuns în atenția poliției după ce platforma a sesizat autoritățile române.

de Redactia Observator

la 17.11.2025 , 14:35

Un caz cutremurător a ajuns, la sfârșitul săptămânii trecute, pe masa Tribunalului Brăila. Un cuplu de concubini din Galați a fost arestat preventiv, fiind acuzați că și-au abuzat doi copii, un bebeluș de 3 luni și o fetiță de 1 an și 7 luni. 

Bărbatul este cercetat pentru viol și pornografie infantilă, iar mama copiilor pentru complicitate la aceste fapte. Deși nu apare ca tată în actele oficiale, anchetatorii suspectează că ar fi tatăl biologic al copiilor, potrivit DE BRAILA.

Cuplul filma abuzurile

Surse judiciare arată că cei doi filmau abuzurile și au încercat chiar să le transmită live pe TikTok, platformă care a sesizat autoritățile române. Copiii au fost preluați de Protecția Copilului.

Din cauza lipsei de personal la DIICOT Galați, dosarul a fost preluat de Biroul Teritorial Brăila, iar judecătorul de drepturi și libertăți a dispus arestarea preventivă a cuplului. Cei doi inculpați contestă măsura luată de Tribunalul Brăila, transmite DE BRAILA. 

