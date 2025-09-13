Cursă nebună cu poliţia pe urme. Momentul în care un şofer vitezoman se înfige cu maşina în gard

Un bărbat de 36 de ani din Braşov a pus agenţii pe jar toată noaptea, când a început să gonească pe străzi ca să scape cu orice preţ de echipaje.

Totul a început în timpul unui control de rutină. Poliţiştii au vrut să îl oprească pe individ, însă n-a fost chip. Bărbatul a apăsat pedala de acceleraţie, iar de aici a început o urmărire mai ceva ca-n filme.

După minute bune cu poliţiştii pe urmele lui, bărbatul a pierdut controlul volanului şi s-a izbit de un gard. Nu mare le-a fost mirarea agenţilor când au descoperit că bărbatul nu avea permis de conducere, autoturismul nu avea ITP-ul valabil și nici asigurare obligatorie.

Pe deasupra, aparatul etilotest a arătat o alcoolemie de 0,81 mg/l în aerul expirat. Bărbatul a fost dus la spital pentru îngrijiri, iar poliţiştii au deschis un dosar penal pe numele lui.

