Preşedintele Donald Trump a declarat duminică pentru The New York Times că administraţia sa se aşteaptă la un număr de victime "mult mai mare" decât cei trei militari care au fost ucişi până acum în războiul cu Iranul, invocând în acest sens estimările pe care le face Pentagonul.

Trump anunţă că se aşteaptă la un număr de victime americane "mult mai mare" în urma operaţiunii din Iran - Hepta

"Trei (morţi - n.r.) sunt prea mulţi în ceea ce mă priveşte", a declarat Trump pentru The New York Times. "Dacă te uiţi la prognoze, ei (Pentagonul - n.r.) fac prognoze... ar putea fi mult mai mult decât atât", a spus el.

Cei trei americani al căror deces a fost anunţat duminică au murit, potrivit surselor CNN, într-un presupus atac cu drone, duminică dimineaţa, în Kuweit.

Donald Trump a postat o declaraţie video pe Truth Social în care afirmă că SUA vor "răzbuna" moartea militarilor americani şi vor "da cea mai dură lovitură" regimului iranian. Statele Unite "întreprind o operaţiune masivă, nu doar pentru a asigura securitatea pentru noi înşine, ci şi pentru copiii noştri şi copiii lor", a afirmat preşedintele. El a adăugat că aceasta este "datoria şi povara unui popor liber".

Articolul continuă după reclamă

"Aceste acţiuni sunt corecte şi sunt necesare pentru a se asigura că americanii nu vor trebui să se confrunte niciodată cu un regim terorist radical şi sângeros, înarmat cu arme nucleare", a justificat el.

Donald Trump s-a întors duminică la Casa Albă, dar nu a răspuns întrebărilor jurnaliştilor pe tema Iran.

În interviul acordat New York Times, Trump a afirmat că războiul ar putea dura încă 4-5 săptămâni săptămâni, dacă va fi necesar, insistând că "nu va fi dificil" pentru Israel şi Statele Unite să menţină intensitatea luptei, chiar dacă a avertizat asupra posibilităţii unor victime americane suplimentare.

Potrivit The New York Times, în cele şase minute cât a durat discuţia telefonică, Trump a oferit câteva viziuni aparent contradictorii cu privire la modul în care puterea ar putea fi transferată unui nou guvern la Teheran. Printre opţiunile sugerate de el se număra un rezultat similar cu cel pe care l-a orchestrat în Venezuela, unde doar liderul suprem a fost înlăturat în timpul atacului militar american, iar restul guvernului a rămas în funcţie, dar dispus să colaboreze pragmatic cu Statele Unite.

Atacul asupra Iranului este considerat mult mai complex şi mai riscant decât operaţiunea de capturare a lui Nicolas Maduro, în parte deoarece conducerea Iranului supraveghează capacităţi militare extinse şi din cauza diviziunilor profunde din societatea iraniană cu privire la direcţia ţării. În plus, spre deosebire de Venezuela, Iranul a menţinut un program nuclear activ.

Interviul cu Donald Trump a părut să reflecte gradul de incertitudine al administraţiei sale cu privire la modul în care se vor desfăşura următoarele săptămâni, atât pe câmpul de luptă, cât şi în ceea ce priveşte crearea unui guvern de înlocuire la Teheran, scrie New York Times. Dar preşedintele a insistat că Pentagonul dispune de suficiente forţe, rachete şi bombe pentru a susţine atacul militar, "dacă va fi necesar".

Simona Moloiu Like

Întrebarea zilei Credeţi că războiul din Orientul Mijlociu se va extinde? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰