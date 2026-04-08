Un cutremur cu magnitudinea 4,0 s-a produs miercuri dimineață, la ora 05:28, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Cutremur de 4 grade în Vrancea, produs la adâncime mare. În ce orașe a fost resimțit

Seismul a avut loc la o adâncime de aproape 148 de kilometri și a fost unul de intensitate redusă, fiind resimțit slab, cu intensitate II.

Cutremurul s-a produs în apropierea mai multor orașe, printre care Sfântu Gheorghe, Brașov, Buzău, Focșani, Ploiești și Târgoviște.

