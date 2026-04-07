Falimentul colosului Damen umbreşte un moment istoric pentru industria navală românească. Primul portavion pentru drone din Europa a fost lansat astăzi la apă, la Damen Galați. Construit integral în țară, de la primele bucăți de tablă până la ultima piesă, portavionul este destinat marinei militare portugheze. România se aşază la masa marilor naţiuni şi livrează un adevărat campion pe valuri. O navă pregătită să opereze în orice scenariu.

Așa arată primul portavion pentru drone din Europa, construit integral în România și lansat astăzi la apă. Nava are o punte de aproape 100 de metri pentru drone aeriene și o rampă specială pentru lansarea vehiculelor subacvatice, pregătită să servească marina militară portugheză. 107 metri lungime şi 22 lăţime, o navă unicat capabilă să facă intervenţii de urgenţă pe mare, cercetare pe mare şi foarte important, lansări de drone aeriene şi maritime, adică misiuni militare.

Primele bucăți de tablă au fost tăiate în octombrie 2024, iar în doar un an și jumătate nava plutește deja în docurile șantierului de la Galați. Este rezultatul unei colaborări NATO între Portugalia, Olanda și România. "Nu putem să folosim soluţiile de ieri la problemele de mâine. Contextul de securitate din Europa s-a schimbat rapid în ultimii ani şi chiar trebuie să gândim în perspectivă. Europa lucrează împreună şi aduce posibilitatea ca securitatea să crească pentru toţi", a declarat Fernando Jorge Pires, adjunctul șefului forțelor navale portugheze.

Viteza maximă pe care o atinge această navă este de 15 noduri, are o capacitate de 90 de membri pentru echipaj şi este dotată chiar şi cu un spital mic. "Marina portugheză a venit la noi cu o idee, este o idee unică, după cum ştiţi, nu sunt foarte multe nave ca aceasta construite în lume. Este prima navă europeană focusată pe drone", a declarat Alexander Lukiancik, manager proiect. Construcția navei a costat aproximativ 130 de milioane de euro, bani europeni. Alte state și-au arătat deja interesul pentru campionul românesc pe valuri.

Lansarea vine însă într-un context dificil pentru șantierul Damen de la Galaţi. Şi o parte dintre angajații de aici sunt trimiși în șomaj tehnic. Şantierul naval Damen Galaţi este singurul din ţară care a produs nave militare pentru statele membre NATO.

