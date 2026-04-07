Şantierul Naval Mangalia a intrat în faliment. Acţionarii olandezi de la Damen au respins planul de redresare al companiei şi vor vinde în următoarele luni utilajele pentru recuperarea datoriilor estimate la peste un miliard de lei. Decizia lasă fără slujbe peste 1.000 de angajaţi, care riscă să rămână şi fără locuinţe, după ce căminele companiei în vor fi închise. Falimentul este o lovitură grea şi pentru economia locală. În vremurile de glorie, şantierul asigura o treime din bugetul Mangaliei. Statul promite să caute noi investitori.

Şantierul naval din Mangalia nu a putut fi salvat. Utilajele colosului care ţinea în viaţă un oraş întreg şi asigura slujbe pentru mai bine de 1.000 de oameni vor fi vândute la bucată pentru recuperarea datoriilor de peste un miliard de lei. Un milion de metri pătraţi. Atât are cel mai mare şantier naval din România şi unul dintre cele mai importante din Europa. În 2017 a fost lider european în construirea de nave comerciale de mare tonaj. Acum, în faliment.

"Cel care a lucrat aici a avut un start şi un viitor. Atâta timp cât acest colos nu mai produce nimic, jumătate din Dobrogea poate să se scufunde", a declarat Roberto Cojan, angajat şantier. Planul de redresare pentru Damen Mangalia a fost respins de creditori. "97% din masa credală este tot la Damen. Au ales procedura de faliment, este decizia lor", a declarat Irinel Darău, ministrul Economiei. În spatele cifrelor, stau dramele oamenilor. Mihai Dumitru are 59 de ani si a fost concediat de la Damen anul trecut. Este şomer de atunci şi trebuie să-şi îngrijească şi soţia bolnavă. "Nu ai unde să te angajezi aici, în Mangalia. Pur şi simplu Mangalia e moartă. Ziua caut sticle ca să fac rost de bani. Nici noaptea nu pot să dorm cu gândul că... ce om face?", a declarat Mihai Dumitru, fost angajat.

Şi pentru economia locală, lovitura e greu de calculat. "În trecut se construiau 10 - 12 vapoare de mare tonaj pe an, iar contribuţiile directe şi indirecte la bugetul local reprezentau aproape o treime din bugetul Mangaliei. O să ne trezim cu una dintre cele mai grave probleme sociale din municipiul Mangalia din ultimii ani", a declarat Paul Foleanu, primar Mangalia. Angajaţii şantierului au ajuns să protesteze zilnic. Deşi guvernul a promis că le va oferi echivalentul a şapte salarii, drept compensaţie, oamenii încă au lefuri restante. Abia azi au fost anunţaţi că le vori intra banii pe ianuarie şi februarie. Odată cu închiderea şantierului se închid şi căminele în care o bună parte dintre angajaţi locuiesc.

Singura salvare pentru şantier ar fi găsirea unui nou investitor. "O uriaşă oportunitate, în schimb investiţiile care ar trebui făcute acolo sunt la fel de mari. Şi puţine companii în lumea aceasta ar fi potrivite pentru a investi acolo pe termen lung. Nu va fi uşor, dar statul român face tot ceea ce ştie", a declarat Irinel Darău, ministrul Economiei. Angajaţii şantierului au anunţat că vor veni să protesteze la Bucureşti.

