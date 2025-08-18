Cutremur în Vrancea, produs în timpul nopţii. Ce magnitudine a avut seismul

Un cutremur s-a produs luni, la ora 3:15, în judeţul Vrancea. Porivit datelor publicate de Institutul Naţonal de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), seismul a avut o magnitudine de 3.

Seismul a avut loc la adâncimea de 126,6 kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 32 km vest de Focşani, 55 km nord de Buzău, 81 km est de Sfântu-Gheorghe, 91 km est de Braşov, 94 km sud-vest de Bârlad şi 98 km nord-est de Ploieşti, potrivit Agerpres.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai în judeţul Vrancea.

Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău, în data de 16 septembrie.

Cel mai puternic seism produs în România după Revoluție a fost pe 30 mai 1990, cu o magnitudine de 6,9, iar de atunci s-au mai produs alte zece cutremure de 5,5 grade sau mai intense.

