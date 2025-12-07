În sezonul listelor cu dorințe, au și bucureștenii una a lor. Nu-i cer viitorului primar decât să facă din Capitală un oraș în care se trăiește mai ușor și mai frumos. Am întrebat tinerii care au votat astăzi cu ce speranțe au pușt tampila pe buletin.

"Poate nu totul deodată în patru ani, dar pași mici și siguri"

"E foarte aglomerat și ar trebui să promovăm mai mult transportul în comun și mijloace alternative, bicicletă, trotinetă, să facă Bucureștiul mai frumos și să-l elibereze. Aia e cea mai importantă"

"Sunt multe, sunt foarte multe, de la transportul în comun, la eficientizare energetică, la eficientizare economică, sunt foarte mulți bani care se pierd aiurea și la sectoare și la primăria generală. Ne dorim să nu fie mai rău? Cred că asta e în perioada asta. Nu știu dacă avem alte așteptări, sincer"

Articolul continuă după reclamă

Pentru o parte dintre tineri, alegerile sunt prilej de petrecere diseară pe model american. Practic dezbat, urmăresc rezultatele și comentează tot votul de astăzi.

De ce nu au ieşit tinerii la vot până acum?

Un exercițiu al democrației despre care stăm de vorbă cu invitații de la Centrul Agora pentru Democrație, Alexandru Manda și Sabina Spătăriu.

Unde sunt tinerii? De ce nu au ieșit la vot până la această oră?

Alexandru Manda: Din păcate, la ora aceasta, prezența la vot a tinerilor este puțin mai scăzută decât prezența generală. General ne aflăm la 16%, tinerii sunt undeva în jur de între 9 și 10%. O prezență mai scăzută cu 33% decât localele din 2024. Și cred că este un semnal de alarmă pentru că, din păcate, politicienii români din partidele tradiționale n-au înţeles absolut nimic din anul electoral 2024 și 2025 și sunt parcă din ce în ce mai surzi la adevăratele probleme și provocări pe care tinerii le au.

De ce?

Sabina Spătăriu: Eu cred că faptul că am fost chemați și răschemați la vot anul trecut și noi n-am simțit neapărat un rezultat concret în campania asta. Pentru mine, ca tânără care m-a mutat în București pentru oportunități, nu simt că vreo temă care mă doare pe mine și pe colegii și prietenii mei a fost abordată. Toată lumea menționează faptul că chiriile sunt mari, că traficul este extraordinar de mare, dar nu am văzut vreo soluție concretă.

La ce probleme te referi? Ai spus că nu au abordat problemele pe care le aveți voi tinerii. Care sunt acestea?

Sabina Spătăriu: Cred că prima la care se gândește toată lumea, foarte mulți tineri se mută în București pentru facultate. Cum ies de pe băncile facultății, e foarte greu să-și găsească un loc de muncă în domeniul pe care l-au studiat. Și cred că asta e din cauza că primăria sau viitorul primar... nu este sau nu va fi suficient de conectat cu tot ce înseamnă ONG, mediul de business. Adică tu, ca primar, mi se pare că ar trebui să știi care sunt oportunitățile de muncă și oportunitățile în general pe care le oferi tinerilor care fac eforturi financiare ca să se mute aici și să-și găsească o viață mai bună. Să luăm un exemplu.

Alexandru Manda: Bucureștiul este un hub, este plin de minți luminate care ar vrea să facă de exemplu, să pornească un start-up într-un domeniu inovator. Dar nu au această infrastructură pe care primăria refuză să o pună la dispoziție și au observat în această campanie, din păcate, că nimeni nu a vorbit nimic despre problemele viitorului. Startup-uri, fabrici de unicorni, inteligența artificială.

Zic să rămânem la tineri deocamdată. Vremea poate să fie un factor?

Alexandru Manda: Cu siguranță și vremea poate să contribuie, dar eu zic că nu poate să contribuie atât de mult încât să facă prezența mai scăzută cu o treime decât la ultimele alegeri. Poate și vremea mai ține în casă doi-trei tineri care vor să iasă probabil la vot dacă vor să voteze mai târziu, dar majoritatea nu ies la vot pentru că vor să semnalizeze prin acest lucru faptul că suntem dezamăgiți, Suntem dezamăgiți că nu suntem ascultați.

Puteţi urmări continuarea discuţiei în videoclipul de mai sus.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi hotărât cu cine votaţi pentru Primăria Capitalei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰