Premieră în Capitală. Cine a trecut aseară prin centru, a fost martor la un moment magic: primul flashmob organizat vreodată pe faţada unui hotel din Bucureşti. Un musical marca Damian Drăghici, cu zeci de actori care au dat viaţă unei poveşti despre bucurie şi frumos. Reacţiile au fost nepreţuite, iar farmecul sărbătorilor a învins ploaia torenţială.

de Ingrid Tîrziu

la 07.12.2025 , 20:31

Ca prin magie, un singur acord de colind a oprit pe loc un întreg bulevard. Cântecele de Crăciun au răsunat pe una dintre cele mari mari artere Capitală. Nici măcar ploaia torenţială nu a ştirbit din bucurie.

Discret, exact ca într-o poveste fermecată citită în seara de Ajuns, geamurile hotelului au început să se deschidă rând pe rând şi să dezvăluie personaje inedite - de la clienţi de hotel din toate timpurile, la diferite meserii pe care le găsim în ospitalitate.

"Foarte frumos, chiar dacă plouă e extraordinar! Copiii se distrează", a spus un participant.

Articolul continuă după reclamă

Participantă: "Foarte frumos!"

Reporter: Ce-ţi place cel mai mult?

Participantă: "Dansatorii de la balcoane!"

"Fantastic! Habar n-aveam că o să fie aşa de frumos", a afirmat un alt participant.

Un vis frumos de iarnă, gândit până la ultimul detaliu.

"Este dorinţa noastră de a fi un hub pentru comunitate. Este un efort de a continua să îmbrăţişăm comunitatea locală. Procesul a fost gândit să incorporeze cum ar arata experienţa unui oaspete de hotel pentru un eveniment ca acesta. Avem personaje, performeri în costum, este despre ceva special - ceva cu ce se poate identifica oricine pe parcursul sărbătorilor", a afirmat Todd Cilano, manager de hotel.

