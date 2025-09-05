Vecinul indiscret nu mai e doar doamna de la unu care ştie când ajungi acasă, cu cine ai stat de vorbă la lift, ce musafiri ai avut şi ce datorii ai la întreţinere. Intimitatea nu începe nici măcar după ce intri în apartament. Dacă uiţi să tragi draperiile, mai ales seara, eşti protagonsitul unui show de tip Big Brother. Mai ales în cartierele noi, unde distanţa dintre blocuri e cât două locuri de parcare. În cele mai tragice cazuri, vecinii spioni pot filma tot ce se întâmplă în apartamentele de vis-a-vis. Nu de puține ori, imaginile ajung pe internet și transformă viața privată în spectacol public. Specialiștii avertizează: violarea vieții private te poate băga la închisoare.

Un frigider lăsat deschis, un bec care pâlpâie, o viaţă expusă online. Pe internet, ajung deseori astfel de imagini. Sub pretextul că vor să sesizeze anumite probleme, locatarii prea grijulii ajung să încalce legea şi fac publice imagini din viaţa privată a vecinilor.

"Pe o parte este bine, că a fost avertizat! Pe de altă parte nu este bine că acel vecin se uită şi cred că are toată intenţia să vadă ce face ceea ce nu e frumos!", spune o femeie.

Se întâmplă în special în marile oraşe sau în cartierele de la periferie, unde distanţa dintre blocuri e suficient de mică încât vecinii să poată urmări tot ce se întâmplă în apartamentele de vizavi. Cine nu trage draperiile seara oferă un show de tip Big Brother... gratuit. Teoretic, distanța dintre blocuri este legală, în practică, intimitatea dispare. Iar cu un simplu telefon și un zoom decent, viața de zi cu zi ajunge să fie la îndemâna oricui.

Articolul continuă după reclamă

"Spaţiu personal nu prea există! Sunt blocuri în care dacă întinzi mâna şi mai pui încă o mână, dai noroc cu vecinul! Urlăă de la balcon la balcon!", spune un localnic.

"Există, sigur, şi nişte norme minime pe care ar trebui să le respectăm peste tot, în toată ţara. O regulă generală este undeva la jumătate din înălţimea clădirii cele mai înalte, între două construcţii. Ideal ar fi să fie încă o dată cât înălţimea clădirii, distanţa", spune Alexandru Pânişoară, specialist în urbanism.

Problema apare când aceste imagini, cu caracter personal, ajung pe internet, fără acordul proprietarului!

"În anumite situaţii putem vorbi de violarea vieţii private, iar pe această cale îndrumăm personele care consideră că le-au fost lezate drepturile să depună o sesizare la poliţie!", spune Bogdan Ghebaur, PDC IGPR.

Dacă în imagini apar minori sau bunuri de valoare, fapta poate fi tratată drept hărţuire. În cel mai bun caz, autorii primesc o amendă. În cel mai rău, închisoare între trei luni şi un an.

Autorităţile recomandă prevenţia, înainte de toate, evitarea expunerii şi discreţia în mediul online.

"În primul rând, avem jaluzele pe care le folosim permanent", spune un localnic.

O alternativă ar fi şi folia pentru geamuri care te poate proteja de vecinii curioşi.

Ana Maria Munteanu Like Cred cu fermitate că jurnalismul de calitate ar trebui să fie de neclintit. Pentru asta fac tot ce îmi stă în putință să scot la iveală adevărul din orice “poveste”. ➜

Întrebarea zilei La şcoala copilului vostru se poartă uniformă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰