Situație alarmantă pe Dunăre. Seceta a dus la scăderea debitului apei atât de mult încât prin unele locuri se văd insule mari de nisip. Dacă Dunărea va continua să se retragă în ritmul actual, ar putea crea probleme pentru navigație. Bacul de la Bechet ar putea fi suspendat o perioadă.

Nivelul Dunării a scăzut semnificativ din cauza secetei și a lipsei precipitațiilor. Iar efectele sunt vizibile în localitatea Piscu Vechi din județul Dolj.

Apa s-a retras atât de mult încât au părut aceste insule de nisip în zone unde în mod normal circulau ambarcațiuni, dar și bărci. Acum localnicii pot traversa pe jos porțiuni care până de curând erau acoperite de apă. La intrarea Dunării în țară, în secțiunea Baziaș, debitul este de aproximativ 2700 m3 sec.

Mult sub media lunii mai, estimată la 6600 m3/secundă. Specialiștii avertizează că nivelul redus al apei poate afecta transportul fluvial, navigația și activitatea economică din zonă. Există şi riscul ca punctele de trecere cu bacul să fie afectate.

Iar bacul de la Bechet ar putea să fie suspendat în următoarele zile dacă nu vor exista precipitații. Situații similare sunt semnalate în mai multe zone din județul Dolj, unde debitul Dunării este aproape la jumătate față de valorile normale pentru această perioadă.

