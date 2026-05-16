Video Debitul Dunării s-a prăbuşit: în Dolj au apărut insule mari de nisip. Bacul de la Bechet ar putea fi suspendat

Situație alarmantă pe Dunăre. Seceta a dus la scăderea debitului apei atât de mult încât prin unele locuri se văd insule mari de nisip. Dacă Dunărea va continua să se retragă în ritmul actual, ar putea crea probleme pentru navigație. Bacul de la Bechet ar putea fi suspendat o perioadă.

de Diana Severin

la 16.05.2026 , 12:45
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Nivelul Dunării a scăzut semnificativ din cauza secetei și a lipsei precipitațiilor. Iar efectele sunt vizibile în localitatea Piscu Vechi din județul Dolj. 

Apa s-a retras atât de mult încât au părut aceste insule de nisip în zone unde în mod normal circulau ambarcațiuni, dar și bărci. Acum localnicii pot traversa pe jos porțiuni care până de curând erau acoperite de apă. La intrarea Dunării în țară, în secțiunea Baziaș, debitul este de aproximativ 2700 m3 sec.

Mult sub media lunii mai, estimată la 6600 m3/secundă. Specialiștii avertizează că nivelul redus al apei poate afecta transportul fluvial, navigația și activitatea economică din zonă. Există şi riscul ca punctele de trecere cu bacul să fie afectate.

Articolul continuă după reclamă

Iar bacul de la Bechet ar putea să fie suspendat în următoarele zile dacă nu vor exista precipitații. Situații similare sunt semnalate în mai multe zone din județul Dolj, unde debitul Dunării este aproape la jumătate față de valorile normale pentru această perioadă.

Diana Severin
Diana Severin Like

Îmi place să descopăr și să cunosc oameni, istorii și locuri. Fiecare poveste mă inspiră, iar curiozitatea este cea care mă motivează să merg mai departe.

dunare bac debit scazut insule de nisip bechet seceta fluviu
Înapoi la Homepage
Artista din România care i-a refuzat banii lui Gigi Becali. “Îi lăsasem vreo 20.000. Mi-era rușine că îi iau înapoi”
Artista din România care i-a refuzat banii lui Gigi Becali. &#8220;Îi lăsasem vreo 20.000. Mi-era rușine că îi iau înapoi&#8221;
Cât costă vinieta pentru Bulgaria în 2026. Ce trebuie să aibă obligatoriu românii în mașină când trec granița și ce amenzi riscă
Cât costă vinieta pentru Bulgaria în 2026. Ce trebuie să aibă obligatoriu românii în mașină când trec granița și ce amenzi riscă
Moartea lui Valentin, polițistul din Galați găsit împușcat în pădure, scoate la iveală o problemă ținută sub tăcere. Ce l-ar fi determinat să facă gestul extrem: „La noi e privit ca o ciudățenie”
Moartea lui Valentin, polițistul din Galați găsit împușcat în pădure, scoate la iveală o problemă ținută sub tăcere. Ce l-ar fi determinat să facă gestul extrem: „La noi e privit ca o ciudățenie”
Două firme cu zero angajați iau milioane de euro din SAFE pentru drone. Au fost înființate în 2024 și 2025
Două firme cu zero angajați iau milioane de euro din SAFE pentru drone. Au fost înființate în 2024 și 2025
Andreea Ibacka a confirmat divorțul de Cabral! Primele declarații ale vedetei
Andreea Ibacka a confirmat divorțul de Cabral! Primele declarații ale vedetei
Comentarii


Întrebarea zilei
Are România şanse să câştige Eurovision 2026 cu Alexandra Căpitănescu?
Observator » Evenimente » Debitul Dunării s-a prăbuşit: în Dolj au apărut insule mari de nisip. Bacul de la Bechet ar putea fi suspendat
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.