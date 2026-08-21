Cifre îngrijorătoare în cazul consumului de stupefiante. Într-un singur an, în ţara noastră, decesele cauzate de droguri au crescut cu 60%. Înspăimântător este faptul că vorbin despre date oficiale, care arată, din nou, eşecul sistemului de a combate consumul de substanţe interzise şi de a-i sprijini pe consumatorii care se luptă cu dependenţa. Iar pentru a dovedi incompetenţa, numărul celor care îşi distrug vieţile din cauza stupefiantelor creşte de la an la an. Tendinţa este dată peste cap de femei, în cazul lor consumul de droguri a crescut mai mult în ultimii ani decât la bărbaţi.

"Am început prima dată cu legalele acelea, cred că toată lumea le știe. După aia am început cu iarbă și după aia cu prafurile. O simplă curiozitate poate să te ruineze", ne-a mărturisit Alex, fost consumator de droguri.

L-am cunoscut la centrul Creativ din spitalul de evaluare și tratament a toxicodependenților "Sfântul Stelian" din Capitală. Are 22 de ani și este a treia oară când încearcă să renunțe la stupefiante.

"Am început să consum încă de la 15 ani, asta înseamnă că am undeva la 7 ani de droguri. A fost o curiozitate și acea curiozitate a făcut să ducă totul la un coșmar. Familia mea nu a știut că consum timp de 5 ani. Au aflat la 20 de ani. A fost un șoc pentru ei. Am cerut ajutorul și m-am internat la Sfântul Stelian", a povestit un alt fost consumator.

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Şi el unul dintre cei aproape 200 de pacienți care au ajuns la spital pentru a se trata. Drumul spre vindecare, visul oricărui consumator de droguri, este unul lung, dar, cu ajutor, se pot întoarce la viața lor de dinainte de stupefiante.

"Putem să oferim o spitalizare continuă de până la aproximativ 45 de zile. Putem să tratăm până la 5 pacienți deodată, datorită faptului că dorim să avem o alianță terapeutică cât mai bună și condiții optime pentru pacienți.

Contează foarte mult ce sprijin vine de acasă și în ce mediu se întoarce", a explicat Ines Pop-Prefit, director medical la Spitalul Sfântul Stelian.

Mulți încep încă de pe băncile școlii să încerce stupefiantele.

"În școli... acolo se întâmplă multe lucruri și traficul de droguri a ajuns foarte ușor în școli, pe străzi... cam peste tot. Sunt cam ușor de procurat acum", a mărturisit un fost consumator sub identitate protejată.

Și asta o arată și datele oficiale din ultimul raport al Agenției Antidrog, potrivit căruia consumul de droguri în rândul tinerilor a crescut.

Cel mai consumat drog rămâne în continuare canabisul. În timp ce etnobotanicele ocupă al doilea loc, urmate de cocaina şi amfetamina.

În ultimii ani, femeile au avut tendinţa de a consuma mai multe substanţe interzise în comparaţie cu bărbaţii, cărora le-a scăzut interesul. Specialiştii au găsit o explicaţie dincolo de cifre.

"Noi oricum avem pe acest ultim studiu o creștere generală, care creștere este distribuită mai degrabă mai mult înspre fete decât înspre băieți și așa de mult crește consumul în rândul fetelor, care sunt mai dornice să recunoască, că duc practic media, inclusiv a băieților, coagulate, în sus", a precizat Vlad Zaha, expert antidrog.

Cele mai negre date, care nu pot fi ignorate, sunt decesele cauzate direct de droguri. În 2024, 47 de oameni au murit din cauza substanțelor interzise, cu 60% mai mulți față de anul 2023.

"În momentul decesului pur și simplu se trece o altă cauză a decesului mai generală, cum ar fi stop cardio-respirator. Este în continuare nevoie de o reformă generală a felului în care se raportează aceste decese, inclusiv ca să putem înțelege cât de răspândit este fenomenul", a mai spus Vlad Zaha.

Deși consumul de droguri este recunoscut în țara noastră ca fiind o problemă de sănătate publică, în continuare nu avem suficiente centre special dedicate pentru îngrijirea dependenților de substanțe interzise. În România, aproximativ 3 milioane de oameni consumă stupefiante.