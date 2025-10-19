Ancheta în cazul exploziei este extrem de complexă. Până acum, 30 de persoane au fost audiate: martori, locatari şi reprezentanţi ai firmei care a făcut verificări cu o zi înainte de tragedie. Blocul se poate prăbuşi în orice secundă, mai ales că este din plăci prefabricate, spun specialiştii. Procurorii merg deocamdată pe două piste: defecţiune tehnică sau culpă umană.

"Cu o zi înainte s-au închis gazele. […] Iar astăzi, un vecin a dat drumul la gaze! […] Distrigraz a închis gazul, şi-a făcut treaba, după ceilalţi au predat lucrarea la altcineva. […] A început să miroasă a gaze în ultimul hal. […] Distrigazul! Distrigazul! Tu iei legătura şi îmi opreşti… Este oprită... Zona asta este oprită de ieri" a explicat un martor.

Cine a rupt sigiliul şi cine a pornit din nou gazele în bloc? Asta trebuie să stabilească acum anchetatorii care au început audierile.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Ancheta criminaliştilor, împiedicată de pericolul prăbuşirii clădirii

Criminaliştii vor să ajungă în zona 0 a exploziei şi să adune probe însă, momentan, nu pot face acest lucru. Clădirea este în pericol de colaps.

"Nici acum nu putem să intrăm în zona afectată direct de deflagratie. Este foarte instabilă. Abia reusim să facem partea de CFL in zona adiacentă" a explicat comisarul şef Alexandru Poroşanu, director adjunct al Institutului Naţional de Criminalistică.

"Există un pericol iminent! Acest bloc a fost construit pe vremea comunismului din prefabricate, prefabricatele care sunt prinse intre ele. Oricand se poate întâmpla ceva, să cadă una şi să cadă una peste cealaltă" a explicat Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei.

"Este foarte important ce o să găsim sus, să vedem exact unde e epicentrul exploziei, ce a putut să o genereze si dc a fost atât de violentă" a explicat directorul Direcţiei de Investigaţii Criminale, Cristian Gheorghe.

Două ipoteze, luate în calcul în cazul exploziei din Rahova

În acest moment două ipoteze sunt luate în calcul.

"Un echipament nu a funcţionat poate în parametri normali, poate a fost o culpă umană la mijloc" a explicat directorul Direcţiei de Investigaţii Criminale, Cristian Gheorghe.

Reprezentanţii firmei care a fost chemată să verifice situaţia susţin că nu au desfăcut sigiliul pus joi de Distrigaz.

"Noi doar am constatat că pe casa scării nu exista sistem de detecţie. Doamna a zis că nu face niciun contract, nu încheie nimic pentru că cei de la Distrigaz i-au spus că nu sunt pierderi de gaze" a explicat reprezentantul unei astfel de companii.

"La momentul la care noi am ajuns la această firidă care este în exteriorul blocului nu exista sigiliul acolo. Nu l-am observat noi, nu ştim ce a fost înainte de asta. Cine l-a luat? Asta urmează să investigăm şi să stabilim" a explicat comisarul şef Alexandru Poroşanu, director adjunct institutul national de criminalistică.

Declaraţiile localnicilor se bat cap în cap

Anchetatorii au o misiune dificilă pentru că multe dintre declaraţiile locatarilor sau ale celor care au fost implicaţi se bat cap în cap. 40 de apeluri făcute la 112 joi şi vineri dimineaţă au anunţat miros de gaze în blocul din Rahova.

"Au piuit aparatele ălea efectiv în prostie. […] Au venit cei de la Distrigaz, i-a chemat mama. Le-a spus 'Băi, uite, piuie asta întruna, ce se întâmplă?'. I-au spus că doamnă este o defecţiune. L-a scos din priză, l-a băgat la loc, aparatul nu a mai piuit" a explicat un locatar al blocului vecin.

După explozie, la avizierele blocurilor din zonă s-au pus afişe prin care locatarii erau anunţaţi că gazul va fi oprit până se fac verificări.

Reporter: Aveţi gaz acum în bloc? Nu. Toată zona este închisă.

Locatar: Ca de obicei în Romania, după ce se întamplă o nenorocire atunci... administratora le-a zis că o să cheme firma autorizată. Nu aveau senzorii de gaz şi au zis că o să cheme firmă să-i monteze.

"Asociaţia alege una din firme sau recomandă distrigazul. Vine firma, se apucă de lucrare, face recepţia şi comunică la Distrigaz ulterior prin proces verbal că s-a făcut lucrarea si se dă drumul la gaze" a explicat administratorul de bloc Aurel Cristea.

Administratorii cer locatarilor să nu sune la Distrigaz

Au apărut şi situaţii în care administratorii blocurilor au cerut locatarilor să nu sune la Distrigaz pentru că se vor opri gazele şi apoi vor trebui să achite sume importante pentru verificări. Nimic mai greşit spun specialiştii.

"În niciun caz nu trebuie să umblăm la sigiliile puse de distrbuitor. Asta e cea mai greşeală şi riscul e sa să repete o astfel de tragedie" a explicat Corina Murafa, expert în politici energetice.

Potrivit regulilor, verificările la instalaţiile de gaze sunt obligatorii din doi în doi ani iar revizia, o verificare mai amplă, trebuie făcută odată la 10 ani.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că reţelele sociale contribuie la instalarea stărilor de anxietate şi a stresului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰