Ancheta în cazul exploziei este extrem de complexă. Până acum, 30 de persoane au fost audiate: martori, locatari şi reprezentanţi ai firmei care a făcut verificări cu o zi înainte de tragedie. Criminaliştii vor să ajungă în zona în care s-a produs deflagraţia însă momentan este imposibil. Blocul se poate prăbuşi în orice secundă, mai ales că este din plăci prefabricate, spun specialiştii. Procurorii merg deocamdată pe două piste: defecţiune tehnică sau culpă umană. Cercetările vizează infracţiunea de distrugere urmată de dezastru, pedepsită cu închisoare de la 7 la 15 ani.

Cine a rupt sigiliul şi cine a pornit din nou gazele în bloc? Asta trebuie să stabilească acum anchetarii care au început audierile.

"Primii care au stat de vorbă cu procurorii au fost o parte dintre locatari, administratora blocului şi reprezentanţi Distrigaz. Mărturiile lor şi documentele pe care le-au prezentat sunt cruciale în identificarea vinovatului pentru tragedie. La faţa locului au ajuns şi experţi INSEMEX care vor stabili cu precizie cauza deflagraţiei după ce vor strânge toate probele. Ancheta se anunţă însă una de durată", a transmis reporterul Observator Denisa Dicu.

Criminaliştii vor să ajungă în zona zero a exploziei şi să adune probe însă, momentan, nu pot face acest lucru. Clădirea este în pericol de colaps.

"Nici acum nu putem să intrăm în zona afectată direct de deflagraţie. Este foarte instabilă. Abia reuşim să facem partea de CFL în zona adiacentă", a declarat comisarul şef Alexandru Poroşanu, director adjunct Institutul Naţional de Criminalistică.

"Există un pericol iminent. Acest bloc a fost construit pe vremea comunismului din prefabricate, prefabricatele care sunt prinse între ele. Oricand se poate întâmpla ceva, să cadă una şi să cadă una peste cealaltă", susţine Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei.

"Este foarte important ce o să găsim sus, să vedem exact unde e epicentrul exploziei, ce a putut să o genereze şi de ce a fost atât de violentă", a spus şi Cristian Gheorghe, director Direcţia de Investigaţii Criminale.

În acest moment două ipoteze sunt luate în calcul.

"Un echipament nu a funcţionat poate în parametri normali, poate a fost o culpă umană la mijloc", susţine Cristian Gheorghe, director Direcţia de Investigaţii Criminale.

Reprezentanţii firmei care a fost chemată să verifice situaţia susţin că nu au desfăcut sigiliul pus joi de Distrigaz.

"Noi doar am constatat că pe casa scării nu exista sistem de detecţie. Doamna a zis că nu face niciun contract, nu încheie nimic pentru că cei de la Distrigaz i-au spus că nu sunt pierderi de gaze", ne-a spus un reprezentant al firmei.

"La momentul la care noi am ajuns la această firidă care este în exteriorul blocului nu exista sigiliul acolo. Nu l-am observat noi, nu ştim ce a fost înainte de asta. Cine l-a luat? Asta urmează să investigăm şi să stabilim", a mai spus comisarul şef Alexandru Poroşanu, director adjunct Institutul Naţional de Criminalistică.

Anchetatorii au o misiune dificilă pentru că multe dintre declaraţiile locatarilor sau ale celor care au fost implicaţi se bat cap în cap.

40 de apeluri făcute la 112 joi şi vineri dimineaţă au anunţat miros de gaze în blocul din Rahova.

"Au piuit aparatele ălea efectiv în prostie. Au venit cei de la Distrigaz, i-a chemat mama. Le-a spus: Băi, uite, piuie asta întruna, ce se întâmplă?. I-au spus că: doamnă este o defecţiune. L-a scos din priză, l-a băgat la loc, aparatul nu a mai piuit", mărturiseşte un locatar.

După explozie, la avizierele blocurilor din zonă s-au pus afişe prin care locatarii erau anunţaţi că gazul va fi oprit până se fac verificări.

Reporter: Aveţi gaz acum în bloc?

Locatar: Nu. Toată zona este închisă. Ca de obicei în Romania, dupa ce se întâmplă o nenorocire. Administratora le-a zis ieri seară că o să cheme firma autorizată. Nu aveau senzorii de gaz şi au zis că o să cheme firmă să-i monteze.

"Asociaţia alege una din firme sau recomandă Distrigazul. Vine firma, se apucă de lucrare, face recepţia şi comunică la Distrigaz ulterior prin proces verbal că s-a făcut lucrarea şi se dă drumul la gaze", spune Aurel Cristea, administrator de bloc.

Au apărut şi situaţii în care administratorii blocurilor au cerut locatarilor să nu sune la Distrigaz pentru că se vor opri gazele şi apoi vor trebuie să achite sume importante pentru verificări. Nimic mai greşit spun specialiştii.

"În niciun caz nu trebuie să umblăm la sigiliile puse de distrbuitor. Asta e cea mai mare greşeală şi riscul e sa să repete o astfel de tragedie. Nu trebuie dată la o parte pentru că altfel orice scuregere de gaz, orice acumulare gaz poate duce la o astfel de tragedie", a declarat Corina Murafa, expert în politici energetice.

Potrivit regulilor, verificările la instalaţiile de gaze sunt obligatorii din doi în doi ani, iar revizia, o verificare mai amplă, trebuie făcută odată la 10 ani.

