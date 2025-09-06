Cel mai mare proiect de modernizare de cale ferată întârzie şi pierdem vagonul cu bani europeni prin PNRR. Este vorba despre două miliarde de euro pe care CFR îi are la dispoziţie pentru acest tronson, cu termen final 2026. Doar că, în unele locuri, lucrările au încremenit de cel puţin un an.

"Poate credeţi că sunt pe un drum de ţară, dar sunt chiar pe calea ferată. Sau pe cea mai rămas din ea" a relatat, de la faţa locului, reporterul Observator Alex Prunean.

Tabloul e identic în multe locuri pe şantierul de modernizare a celor 167 de kilometri dintre Cluj-Napoca şi Oradea. Lucrările sunt finanţate prin PNRR şi, dacă trenul n-ajunge în gară până în august 2026, România pierde finanţarea.

Pe acest lot de 38 de kilometri care leagă judeţele Cluj şi Bihor, între Poeni şi Aleşd, nici măcar pe hârtie nu sunt gata lucrările, deşi calculele au început de doi ani. Ministerul Transporturilor şi constructorul nu s-au pus de acord cu privire la un segment care e prea aproape de râu, în zona inundabilă.

"Este, într-adevăr, o provocare. La rectificare sper să găsim soluţia pentru continuarea acestor proiecte" a declarat secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Ionuţ Săvoiu.

De anul trecut, trenurile au fost înlocuite cu autobuze.

Localnică: Aici la Bratca şi până la Aleşd nicio schimbare.

Reporter: Până la anu ar trebui să fie gata, ce spuneţi, circulă trenurile peste un an pe aici?

Localnică: Nu! Niciodată!

Reporter: Dar era util trenul?

Localnică: Da, foarte util. Mergeau foarte mulţi, făceau naveta.

"Calea ferată a ajuns o boschetăreală. Nici cosită, nici aranjată. Este un an de când au dat şinele jos, iar de atunci nu s-au mai mişcat absolut deloc" a relatat un localnic.

Pe celelalte 3 tronsoane, din Cluj-Napoca până în Poieni, lucrările au avansat 40%.

Pe lângă înlocuirea şinelor, proiectul prevede electrificarea traseului, modernizarea a 44 de gări şi halte, dar şi refacerea podeţelor, unele vechi de 100 ani.

