Video Descoperire macabră la marginea Capitalei. O mamă care îşi căuta fiica dispărută, găsită moartă într-o pădure

Anchetă complicată în cartierul bucureştean Berceni. O femeie, care anunţa în urmă cu câteva zile că nu-şi mai găseşte fata de 14 ani, a fost găsită moartă, îngropată în pădure. 

de Bogdan Dinu

la 16.10.2025 , 21:01

Cadavrul femeii ar fi fost găsit îngropat într-o pădure de la marginea Capitalei, în zona Pantelimon, potrivit unor surse din această anchetă. O anchetă complicată, pentru că fiica femeii a încercat să îi ducă pe polițiști pe piste greșite. Adolescenta este audiată în acest moment alături de iubitul ei, cu șase ani mai mare.

Totul a început după ce femeia le-ar fi cerut polițiștilor ajutorul când fiica ei a fost dată dispărută. Fata a apărut, însă, după câteva zile, iar mama acesteia este cea care a dispărut. Abia atunci polițiști și-au dat seama că ceva nu este în regulă și au deschis o anchetă.

Suspiciunile se îndreaptă către iubitul fetei care, potrivit polițiștilor, ar fi fost agresiv cu mama ei după o ceartă pe care ar fi pornit-o cu aceasta. Vecinii spun că au auzit zgomot din apartamentul respectiv și o rudă le-a spus polițiștilor că ar fi găsit-o pe fată în apartament făcând curățenie alături de mai mulți prieteni. 

