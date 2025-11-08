Crimă după un scenariu de thriller în Vaslui. O femeie a anunţat disperată la 112 că sora ei a leşinat şi a implorat medicii să o salveze. Doctorii au găsit-o, însă, fără suflare, şi au observat un detaliu care i-a pus pe gânduri.

Au chemat poliţiştii, iar aceştia au descoperit că ruda îngrijorată de la telefon ar putea fi o criminală cu sânge rece.

De cum au văzut-o pe femeia de 56 de ani, care zăcea în pat, medicii au fost siguri că nu a pierit de moarte bună. Au văzut semne că s-a luptat pentru viaţa ei. În timp ce sora sa o jelea, au bănuit o crimă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Autopsia a confirmat - femeia fusese înjunghiată. Chiar sora victimei este principala suspectă. După omor, a aruncat arma crimei într-o fântână, şi-a schimbat hainele pline de sânge, a curăţat casa de urmele luptei şi a sunat la 112.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Apropiaţii spun că nenorocirea plutea în aer în casa celor două surori care trăiau singure. Vecinii acuză autorităţile că nu au protejat victima de propria ei soră care o teroriza.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Sora acuzată de crimă, în vârstă de 48 de ani, a fost arestată preventiv şi ar putea fi condamnată la 20 de ani de închisoare.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați făcut cumpărături de Black Friday anul acesta? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰