O breşă de securitate le-a permis câtorva deţinuţi să-şi facă de cap cu date clasificate, la care, în mod normal, ar trebui să aibă acces doar poliţiştii. Mai mult decât atât, unul dintre deținuți ar fi reușit să ia bani din conturile colegilor de detenție și să îi mute în contul luii, în aplicația care gestionează banii cu care condamnații își pot cumpăra lucruri de la magazinul închisorii. Bărbatul li s-a lăudat prietenilor chiar că știe pe ce să apese ca să descuie celulele. Nu a apucat să le și demonstreze asta. Administraţia Penitenciarelor a spus că va face verificări pentru a preveni astfel de incidente pe viitor.

Deţinutul hacker care a "spart" puşcăria: şi-a transferat banii colegilor şi s-a lăudat că deschide celulele

Un deţinut de la Penitenciarul din Târgu Jiu este cel care a spart pentru prima dată o bază de date a unei închisori din România. Încarcerat chiar pentru infracţiuni cibernetice, individul ar fi folosit un infochioşc, unde s-a logat cu contul unui poliţist care nu şi-a mai actualizat parola. A intrat în interfaţa aplicaţiei şi şi-a transferat bani din conturile altor deţinuţi.

"Modifica sume de bani intrate sau ieşite, cumpărăturile de la deţinuţi, ştergea acţiunea de cumpărare a unor bunuri. Acei bani le veneau înapoi în cont. Lucrul ăsta l-a făcut frecvent inclusiv în alte penitenciare", a explicat Florin Şchiopu, preşedinte de sindicat.

Mai exact penitenciarul din Dej. Acolo deţinutul internat a accesat de pe o tabletă baza de date a secretariatului închisorii.

A fost dat în vileag chiar de un deţinut pe care încerca să-l "ajute"

"Inclusiv să poată da unui deţinut sau chiar sieşi zile câştig. A încercat să facă și acest lucru, să dea zile câştig unui alt deținut, acesta s-a speriat și datorită acestui eveniment, noi am reușit să identificăm persoana în cauză", a transmis Cosmin Dorobanţu, preşedinte FSANP.

Colegii de celulă în faţa cărora s-a lăudat, l-au denunţat agenţilor din penitenciar. În plus, modificările făcute în datele financiare au atras şi atenţia celor care le verificau. Au fost nevoie însă de câteva săptămâni pentru ca intervenţiile să iasă la iveală. Sindicaliştii spun că deţinuţii ar fi ajuns să stea logaţi peste 300 de ore şi ar fi alterat mii de date. S-a ajuns la această breşă de securitate din cauza vulnerabilităţilor din sistem.

"Aplicația a fost implementată în anul 2023 pe repede înainte deoarece pierdeam niște bani europeni pe proiectul Poka. A fost implementată fără proceduri și fără instrucțiuni de folosire a aplicației, evident că a creat o serie de vulnerabilităţi în folosirea ei", a adăugat preşedintele FSANP.

A accesat și sistemul altei închisori

Baza de date internă a penitenciarelor româneşti este una la nivel naţional. În acest context Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor a dispus următoarele:

"Au fost dispuse imediat măsurile legale necesare pentru izolarea și remedierea situației semnalate, cu înștiințarea de îndată a organelor abilitate competente. Până la acest moment, la nivelul sistemului administrației penitenciare nu au mai fost înregistrate evenimente similare", se arată într-un comunicat oficial al instituţiei.

Verificări vor fi făcute şi la furnizorul aplicaţiei.

