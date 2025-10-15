Deţinutul hacker din Târgu Jiu a fost turnat de un coleg de celulă. Ministrul Justiţiei: Breşa, oprită imediat

Ministrul Justiției, Radu Marinescu a comentat miercuri breşa de securitate fără precedent în închisorile din România, spunând că a fost "imediat oprită". Radu Marinescu neagă că ar fi fost vorba despre o mușamalizare a cazului. Potrivit Observator, un deţinut de la Penitenciarul din Târgu Jiu a spart pentru prima dată o bază de date a unei închisori din ţară. Încarcerat chiar pentru infracţiuni cibernetice, individul ar fi folosit un infochioşc, unde s-a logat cu contul unui poliţist care nu şi-a mai actualizat parola. A intrat în interfaţa aplicaţiei şi şi-a transferat bani din conturile altor deţinuţi.

Breșa de securitate de la Penitenciarul Târgu-Jiu, unde un deținut a reușit să intre în sistemul informatic și să modifice date sensibile - Observator

Un deținut de la Penitenciarul Târgu Jiu, aflat în detenție pentru infracțiuni cibernetice, a reușit să spargă pentru prima dată baza de date a unei închisori din România, potrivit Observator. Acesta a profitat de lipsa de vigilență a unui agent, logându-se cu contul și parola neactualizată a acestuia, de pe un infochioșc.

Deţinutul hacker din Târgu Jiu, prins după ce a fost turnat de un coleg de celulă

Ulterior, a accesat interfața aplicației interne a penitenciarului și a transferat bani din conturile altor deținuți în propriul cont, a modificat sumele de bani, a șters tranzacții și a anulat cumpărături pentru a beneficia din nou de aceleași fonduri. Mai mult, a încercat să-și acorde singur zile libere, beneficiu descoperit după ce a încercat același truc pentru un alt deținut, care l-a denunțat.

Incidentul de la Târgu Jiu nu este singular. O situație similară a avut loc la Spitalul Penitenciar Dej, unde un alt deținut a accesat baza de date de pe o tabletă. Sindicaliștii reclamă că aplicația folosită a fost implementată în grabă în 2023, fără proceduri și instrucțiuni clare, pentru a nu pierde finanțare europeană. Această abordare a generat numeroase vulnerabilități. În urma breșei de securitate, Administrația Națională a Penitenciarelor a demarat o anchetă internă și a deschis dosar penal pentru deținutul implicat, care riscă încă 7 ani de închisoare. Instituția a anunțat că a luat măsurile legale pentru izolarea incidentului și că, până în prezent, nu au mai fost semnalate cazuri similare.

"Modifica sume de bani intrate sau ieşite, cumpărăturile de la deţinuţi, ştergea acţiunea de cumpărare a unor bunuri. Acei bani le veneau înapoi în cont. Lucrul ăsta l-a făcut frecvent inclusiv în alte penitenciare. A profitat şi şi-a dat şi zile libere", a explicat Florin Schiopu, preşedinte sindicat.

"Inclusiv să poată da unui deţinut sau chiar sieşi zile câştig. A încercat să facă şi acest lucru, să dea zile câştig unui alt deţinut, acesta s-a speriat şi, datorită acestui eveniment, noi am reuşit să identificăm persoana în cauză", a declarat Cosmin Dorobanţu, preşedinte FSANP.

Ministrul Justiției: Breșa de securitate de la Penitenciarul Târgu Jiu a fost oprită imediat

"Suntem informați cu privire la activitățile desfășurate de către ANP, dar nu luăm noi măsuri care să țină de minister, pentru că există competențe definite de lege. Acolo deja au fost luate măsuri, breșa de securitate a fost imediat oprită, au fost culese probele necesare, identificate persoanele care ar putea să aibă responsabilitate. Este un proces de tragere la răspundere în momentul de față, paralel cu securizarea informatică și luarea măsurilor necesare pentru ca pe viitor astfel de lucruri să nu se mai poată întâmpla", a declarat Radu Marinescu la Digi 24, potrivit Agerpres.

El a precizat că este responsabilitatea Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) să identifice toate cazurile care constituie situații de vulnerabilitate. "Este responsabilitatea ANP să identifice toate cazurile, nu mă refer doar la acest caz, toate cazurile care constituie situații de vulnerabilitate, de pericol pentru activitatea penitenciarelor, o activitate care presupune verificarea și asigurarea siguranței într-un număr foarte mare de unități penitenciare, pentru un număr mare de deținuți, peste 20.000 de deținuți, și cu un personal corespunzător, de ordinul a peste 10.000 de persoane, Vorbim de cifre importante, de un sistem foarte complex, și atunci, responsabilitatea este pentru toate cazurile, măsuri prompte, măsuri ferme și tragerea la răspundere a celor vinovați", a subliniat ministrul Justiției.

Marinescu a negat că ar fi fost vorba despre o mușamalizare a cazului. "Nu am informații că ar fi fost persoane eliberate ca urmare a intervențiilor făcute în sistem de către acest individ. Deținuții nu au acces la un sistem de intrare în sistemul informatic care să le permită să facă astfel de activități", a spus el.

ANP: Se fac verificări pentru stabilirea cauzelor şi a tuturor persoanelor implicate

Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) a anunţat miercuri că a dispus măsurile legale necesare pentru a remedia breşa de securitate de la Penitenciarul Târgu Jiu. "Ca urmare a semnalării unui posibil incident informatic în cadrul unei unităţi subordonate, au fost dispuse imediat măsurile legale necesare pentru izolarea şi remedierea situaţiei semnalate, cu înştiinţarea de îndată a organelor abilitate competente. În paralel, se efectuează verificări, prin intermediul structurilor de specialitate, în vederea stabilirii cauzelor care au condus la producerea evenimentului, precum şi a tuturor persoanelor implicate şi, în funcţie de rezultatele acestora, dispunerea măsurilor ce se impun", se arată într-un punct de vedere transmis, miercuri de Administraţia Naţională a Penitenciarelor pentru Agerpres. Totodată, ANP precizează că, până în prezent, la nivelul sistemului administraţiei penitenciare, nu au mai fost înregistrate evenimente similare.

Preşedintele Sindicatului Naţional al Poliţiştilor de Penitenciare, Ştefan Teoroc, a relatat că doi deţinuţi de la Penitenciarul Târgu Jiu şi Penitenciarul Spital Dej au pătruns în sistemul informatic al poliţiştilor de penitenciare şi au modificat date privind drepturile mai multor persoane private de libertate. "Au început să altereze date de tot felul, au stat conectaţi în platforma noastră aproximativ 300 de ore, din ceea ce reiese la verificări, şi au început să umble la sumele pentru cumpărături, care se află într-un fond unic pe unitate, din care mutau sume de bani în contul unui deţinut, deţinutul făcea cumpărături, ştergeau sumele de bani, evidenţa cumpărăturilor, din nou mutau sume, (...) continuau astfel şi au plasat sume de bani şi probabil au primit avantaje de la mai mulţi deţinuţi pe partea de cumpărături, au acordat vizite intime unor deţinuţi, (...) au modificat pedepse, acordând zile câştig şi zile pe recurs compensatoriu, au aprobat mutări de deţinuţi între penitenciare, ca şi cum le-ar fi aprobat ANP", a afirmat Ştefan Teoroc.

Sindicatul Național al Polițiștilor din Penitenciare (SNPP) a explicat într-o postare pe site-ul propriu că mai mulți deținuți de la Penitenciarul Târgu Jiu "și-au fi făcut conturi de admin cu acces total în sistemul informatic al Poliției Penitenciare, conturi care au fost furnizate inițial personalului, dar nu au fost verificate și retrase ulterior".

"În plus, deținuții au avut enorm de mult timp la dispoziție pentru a-și face și alte conturi și a studia sistemul informatic. Din acele conturi au avut acces total la absolut orice, nu doar să vadă‚ ci și să modifice adică să influențeze pedepse, drepturi, mobilități deținuți și în general... orice", se arată în postarea SNPP.

