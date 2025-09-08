Să ai o afacere şi să trăieşti decent din asta în România înseamnă, de fapt, să te antrenezi în fiecare zi pentru ce e mai rău. Când nu e criză economică, e pandemie. Când nu e pandemie, e recesiune. Acum, micii antreprenori sunt strânşi cu uşa din toate părţile. TVA majorat, facturi duble la energie, preţuri ridicate la furnizori şi bani tot mai puţini în buzunarele clienţilor. În restaurante, se simte cel mai bine asta. Preţurile au crescut iar clienţii se gândesc de două ori înainte să comande. Oamenii de afaceri sunt în faţa unei dileme - să scumpească şi să rămână cu restaurantul gol, ori să închidă şi să plece din ţară. Am vrut să vedem cum arată viaţa unor astfel de oameni. Unii care au pornit de la zero, şi-au vândut, efectiv, casele ca să poată începe o afacere. Şi, în ciuda tuturor neajunsurilor, sunt hotărâți să rămână în România.

Mai e o oră până se deschide restaurantul şi în mica bucătărie în care miroase a sos de roşii şi parmezan e agitaţie mare. După care vine momentul acela de linişte printre mesele goale şi o întrebare apăsătoare - oare vine lumea azi la masă? Cristian ştie exact ce au mâncat ieri clienţii. Iar Cristina, soţia, care găteşte acum, poate ghici ce vor mânca azi. Sau mâine. În speranţa că vor mai fi aici şi mâine. Şi unii, şi alţii.

Dezamăgirile antreprenorilor aflaţi la început de drum

"Noi simțim că facem ce trebuie și facem din tot sufletul, dar financiar nu e întotdeauna ceea ce ar trebui poate", a declarat Cristina Niculescu. "Statul are întotdeauna surprize pentru noi. Şi mai ales pentru cei mici. Nu poți să vezi mai mult în viitor pentru că nu știi ce taxe vei avea anul viitor. Nu știi câți oameni mai poți ține la muncă. Nu știi tu dacă după o lună de tras, de muncă în fiecare zi, mai ai ceva pentru copiii tăi. Și e un pic cam dezamăgitor", a declarat Cristian Niculescu.

E dezamagitor şi trist. Să construieşti propria afacere şi să trăieşti decent din ea, în Romania de azi, e o luptă, spun Cristian şi Cristina. "Da, pâine cu pâinică am mai mancat cum spunem noi, dar cu toate acestea am învăţat să fim astăzi cea mai bună variantă a noastră", a declarat Cristian Niculescu. De 8 ani de când au intrat în această horă şi au jucat mai mult cum au vrut alţii, ei se antrenează, de fapt, în fiecare zi, pentru ce e mai rău. Aşa a şi început totul. De la ceva rău. Rămăseseră fără loc de muncă. "Aveam o garsonieră, am vândut-o, voiam să plecăm din țară și Cristina a venit cu ideea, hai să rămânem casă, să construim ceva. Şi am cumpărat de toți bănuții o rulotă și o mașină pe care am început să o zugrăvim în grădină. În grădina noastră", a declarat Cristian Niculescu. În rulotă s-au apucat să facă ce ştiau ei mai bine. Să gătească paste. În prima zi când au iesit cu rulota pe stradă au avut 12 clienţi. Şi au câştigat 370 de lei.

Pandemia, un alt obstacol

Erau 3 în rulotă atunci. Munceau 6 zile din 7, de dimineața până noaptea târziu. Până când a venit iarna. "A urmat iarna aia grea, foarte grea, unde am reușit să facem ceva datorii, ne era frică să ne mai împrumutăm că nu știam cum o să îi dăm", a declarat Cristian Niculescu. Au fost zile în care nu au avut ce să le dea copiilor de mâncare. Decât paste. Dar a venit vara şi vremuri mai bune. Într-o zi s-au oprit cu rulota la Timpuri Noi unde tocmai se terminase de construit o clădire de birouri. În prag de iarnă, când iar se pregăteau să le bată vântul și în rulotă și în buzunare, au primit oferta de a deschide propriul restaurant, chiar acolo, la parterul clădirii de birouri. Când se gândeau că în sfârșit o să le fie și lor cald și bine, a venit pandemia. Restaurantele s-au închis.

"Și am mers acasă. Am dat din nou de criză. Am luat rulota în curtea noastră și a ținut legătura cu câțiva clienți care voiau paste, adică, doar că noi nu le puteam prepara. Le făceam crude, făceam sosuri, și livram așa separat. Un fel de kituri de paste", a declarat Cristina Niculescu. "Erau oameni care comandau şi simţeam asta, doar să ne ajute", a declarat Cristian Niculescu. Oamenii aceștia încă există în România, ne spune Cristian. La ei se gândește acum când simte că o altă criză bate la ușă. Românii sunt plasa lui de siguranță. De asta ei au decis să vor rămâne aici, chiar dacă mai mult ca sigur le va fi iarăși greu. Primul şoc l-au trecut cu bine după ce au venit facturile majorate. Şi cele de acasă, şi de la restaurant.

Pe hârtie, deja lucrurile nu arată deloc bine. În consecință au fost nevoiți să scumpească și ei. De aici și emoțiile pe care le au, în fiecare zi, înainte să deschidă restaurantul. Fie că suntem antreprenori, clienţi, furnizori sau chiar guvernanti. Cu gândul la nişte vremuri mai bun, ei isi fac totuşi planuri sa deschida un nou restaurant in 2027. Şi să depăşească propriul record - 1.100.000 de kilometri de paste în 8 ani.

