La aproape nouă luni de la preluarea mandatului de către Donald Trump, România a avut primul contact la nivel de diplomaţie cu noua administraţie americană. Oana Ţoiu s-a întâlnit la Washington cu secretarul de Stat, Marco Rubio.

Vizita este un semn că relaţiile au revenit la normal, potrivit specialiştilor. De altfel, ministrul român de Externe a anunţat că prezenţa militarilor americani în ţara noastră va continua, iar parteneriatul strategic se va extinde în domeniile apărare şi energie.

Departe de ochii presei, cei doi oficiali au discutat despre mai multe teme de importanţă majoră pentru România cum ar fi investiţii comune în zona de apărare şi cooperarea economică. Au stabilit că cei 1.800 de militari americani din ţara noastră vor rămâne pe poziţii şi ca preşedintele Nicuşor Dan să viziteze Statele Unite la începutul anului viitor.

Vizita Oanei Ţoiu vine după mai multe luni de relaţii tensionate. În februarie, vicepreşedintele american JD Vance a criticat România pentru anularea alegerilor din noiembrie 2024. Trei luni mai târziu, administraţia de la Washington a anulat decizia de includere a ţării noastre în programul Visa Waiver, care ar fi permis românilor să călătorească în Statele Unite fără viză.

Parteneriatul strategeic cu Statele Unite este însă vital pentru securitatea naţională a României. Militarii americani din ţara noastră, în special cei de la baza Mihail Kogălniceanu, au un rol crucial pentru flancul estic al NATO.

În plus, ministerul Apărării naţionale a demarat două achiziţii uriaşe în apărare în valoare de aproape 15 miliarde de euro. Primul este pentru achiziţia a 32 de avioane de luptă F-35, în timp ce al doilea urmează să doteze armata cu 270 de tancuri Abrams.

În acelaşi timp, la Doiceşti urmează să fie construită o centrală cu mini-reactoare nucleare americane, prima de acest gen din Europa.

