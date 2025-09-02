Tragedie la o creşă privată din Timişoara. Un copil de nici doi ani a murit înecat într-un iaz. Băieţelul era împreună cu alți colegi, la restaurantul vecin, în grădina localului. Cel mai probabil, nesupravegheaţi. Îngrijitoarea a observat că lipseşte mult prea târziu, când a început să-i numere pe copii. Directoarea grădiniţei a fost reţinută pentru 24 de ore.

După ore bune de audieri, directoarea grădiniţei în care s-a petrecut tragedia a fost reţinută pentru 24 de ore. Încătuşată şi cu lacrimi în ochi a ieşit din secţie flancată de poliţiştii care au dus-o la penitenciarul din Deva.

Cu câteva ore înainte, una dintre îngrijitoare, audiată şi ea de procurori, a fost lăsată să plece acasă.

A murit în timp ce se juca

Băieţelul de 1 an şi 8 luni era afară, la joacă, împreună cu alţi copii. Cei mici se jucau în curtea unui restaurant, lipit de creşa privată. Cel mai probabil, educatoarele şi îngrijitoarele, i-au lăsat nesupravegheaţi pentru câteva clipe. Băieţelul a ajuns în zona în care era un iaz ornamental. A alunecat şi a căzut în apă.

Surse din ancheta spun ca angajata gradiniţei private avea o înţelegere cu patronul restaurantului şi se folosea de terasa localului ca loc de joacă pentru copii, pe timp de zi, când nu erau clienţi.

Educatoarea şi-a dat seama, mult prea târziu, că băieţelul lipseşte, când i-a numărat pe copii să revină în creşă şi a observat că acesta lipseşte. Degeaba au fost chemaţi medicii. Cel mic n-a mai putut fi salvat.

"Din nefericire, în urma manevrelor de resuscitare efectuate de personalul medical, a fost declarat decesul băiețelului. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și se efectuează verificări și cu privire la supravegherea copiilor", a declarat Aurora Piperea, purtător de cuvânt IPJ TIMIŞ.

Anchetatorii trebuie să stabilească exact firul tragediei.

