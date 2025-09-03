Directoarea creşei particulare de la Timişoara, în care un copil de un an și opt luni a murit după ce a căzut într-un iaz, a primit control judiciar pentru 60 de zile. Într-un interviu, femeia a rememorat clipele dinaintea tragediei și a refăcut filmul descoperirii şocante.

Directoarea creşei a povestit cum au arătat ultimele minute, care păreau obișnuite, pentru ea și colega ei, iar informaţiile au puternic impact emoţional.

"Ne pregăteam pe la 10.30 să ieşim afară cu copiii, printre care şi Victor. Venise fix cu 10 minute înainte să ne pregătim să ieşim afară. Îl preluasem de la tatăl lui. Mi-a întins braţele. Copilul era foarte bucuros când venea la copii (oftează) şi ne pregăteam să ieşim afară. Am ieşit afară, lucrurile au decurs normal. În jurul orei 11.14, am fost să preiau mâncarea, că avem firmă de catering care aduce mâncarea, am venit înapoi. Pe la 11:25, colega mea m-a întrebat dacă mai stăm. Şi am zis că mai stăm cinci minute şi la 11.30 intrăm ca să ne pregătim de masă şi ce avem de făcut. Pe la 11:30, ultima dată când l-am văzut pe băieţel era pe scaun, jucându-se cu un carton în mână. Fix atunci a fost ultima oară când l-am văzut", povesteşte Crina, directoarea creşei.

Tragedia de la creşă, rememorată de directoare

"Apoi, eu am mers în faţă cu o parte din copii. Mergeam în faţă una, în spate una, ca să nu omitem vreun copil. Am mers, le-am dat să mănânce, adică le-am pregătit bolurile, am constatat că nu este Nicole, prima oară. Nicole era în grădină. Am adus-o pe Nicole, apoi am mers la masă cu Nicole, în continuare. Am întrebat-o, Nicole, de ce nu răspunzi, că am strigat-o de o grămadă de ori. Fata a râs, că e copil şi nu ştie despre ce vorbeşti. Am pregătit să vină cu a doua tură şi când să merg cu a doua tură am întrebat unde e Victor? Şi ea mi-a zis că nu ştie şi i-am zis: tu nu ai constatat în sala de joacă că Victor lipseşte, că ai stat cu ei. A zis că ea nu şi-a dat seama că nu e Victor. A durat vreo zece minute până l-a strigat, până l-a căutat şi când, l-a găsit pe băieţel în iaz. Mi-a zis că Victor este vânăt şi că l-a găsit în apă şi a fugit, repede, înapoi. Nimeni nu a ştiut să spună nimic. Eu nu am ştiut nimic, eu am rămas acolo în star de şoc că nu am ştiut ce se întâmplă. Tot întrebam, ce se întâmplă, ce se întâmplă. (plânge) Îmi pare nespus de rău că din cauza neatenţiei mele s-a pierdut un suflet nevinovat. Vă daţi seama, că am o durere în suflet şi vina o să o port mereu că sunt vinovată şi eu. Amândouă eram acolo, amândouă trebuia să fim mai atente. Atât eu, cât şi ea", povesteşte Crina, directoarea creşei.

Reporter: Dacă aţi da timpul înapoi, aţi schimba ceva?

"Da, da, sigur, sigur. Poate nici nu aş mai ieşi afară. Aş prefera să stau înăuntru să mă joc între patru pereţi, dar să ştiu că sunt acolo sub ochii mei. Nu am copii, dar erau ca şi ai mei şi incă îi iubesc ca pe ochii mei din cap. Părinţii aveau încredere în mine foarte multă, de asta îmi pare rău că s-a ajuns aici. Înainte să se întâmple incidentul toată viaţa mea mă gândeam că o să fiu cu copiii. Că o să îmbătrânesc lângă ei şi că asta e meseria mea. Nu mă vedeam făcând altceva", povesteşte Crina, directoarea creşei.

Pe internet, tânăra de 33 de ani, cu 12 de ani de experienţă în îngrijirea copiilor îşi prezenta afacerea ca fiind un loc sigur unde părinţii să îşi poată lăsa copiii. 1500 de lei pe lună costa îngrijirea zilnică timp de 10 ore.

Creşa privată nu era acreditată de ministerul Educaţiei

"Societatea despre care vorbim nu face parte din lista unităţilor de învăţământ şi noi ISJ nu monitorizăm, absolut deloc, activitatea dumnealor", spune Aura Danielescu, Inspector Şcolar.

În lipsă de locuri în creşele de stat, părinţii aplează peste tot în ţară la aceste centre educaţionale.

Băiețelul care și-a pierdut viața era copilul mult așteptat al unei familii de IT-iști. Mama lui a trecut prin ani de tratamente și mai multe sarcini pierdute, înainte ca visul ei să se împlinească.

