Ies la iveală detalii şocante în cazul băieţelului mort la o creşă privată din Timișoara. Nu doar micuţul care s-a înecat într-un iaz ornamental ar fi fost lăsat nesupravegheat, ci şi o fetiţă de un an, găsită plângând la poartă. Directoarea centrului educaţional a fost reținută.

Flancată de polițiști și vizibil copleșită de cele întâmplate, directoarea centrului unde a murit copilul de nici doi ani a fost reţinută după ce a dat explicaţii în fața anchetatorilor.

Educatoarea e acuzată de ucidere din culpă

Femeia ar fi intrat în clădire cu o parte dintre copiii din grupă pentru ca aceştia să mănânce. I-a lăsat pe ceilalţi 11 micuţi cu o îngrijitoare. Când s-a întors, a observat că doi dintre ei lipsesc. O fetiţă de un an a fost găsită la poartă, plângând, iar pe băieţelul de un an şi opt luni l-a descoperit zăcând fără suflare într-un iaz ornamental în grădina restaurantului vecin.

Articolul continuă după reclamă

"Este foarte afectată de cele întâmplate, mai ales de pierderea suferită. Este foarte devastată la acest moment şi prin ce a trecut la acel moment. A fost un incident nefericit pe care aceasta il regretă", a declarat Coldea Victor, avocat.

Pe internet, tânăra de 33 de ani, cu 12 de ani de experienţă în îngrijirea copiilor îşi prezenta afacerea ca fiind un loc sigur unde părinţii să îşi poată lăsa copiii. 1500 de lei pe lună costa îngrijirea zilnică timp de 10 ore.

Creşa privată nu era acreditată de ministerul Educaţiei

"Societatea despre care vorbim nu face parte din lista unităţilor de învăţământ şi noi ISJ nu monitorizăm, absolut deloc, activitatea dumnealor", spune Aura Danielescu, Inspector Şcolar.

În lipsă de locuri în creşele de stat, părinţii aplează peste tot în ţară la aceste centre educaţionale.

"Fiecare părinte care îşi duce copilul spre o astfel de instituţie, de organizaţie, ar trebui să fie conştienţi şi să verifice de la bun început dacă ea este într-adevăr o instituţie de învăţământ sau serviciile pe care le oferă sunt nişte servicii adiacente învăţământului, care au permis doar deschiderea unei firme", spune Aura Dănielescu, Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş.

Băiețelul care și-a pierdut viața era copilul mult așteptat al unei familii de IT-iști. Mama lui a trecut prin ani de tratamente și mai multe sarcini pierdute, înainte ca visul ei să se împlinească.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi încercat până acum "dieta deceniului" - postul intermitent? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰