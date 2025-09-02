Şi-au dus fiul viu la creşă, dar l-au luat mort. Ei sunt părinţii din Timişoara care şi-au pierdut băieţelul

Au ales o creşă particulară sperând că fiul lor va fi în siguranţă, atunci când ei muncesc. Nu au crezut nicio clipă că luni va fi şi ultima lui zi de viaţă. A fost un copil iubit, aşteptat după ani de tratament şi care acum a dispărut pentru totdeauna din existenţa lor.

Viktor a fost dus la creşă luni. Era fericit că îşi revede colegii. Băieţelul de 1 an şi 8 luni era afară, la joacă, împreună cu alţi copii.

Ultima zi de viaţă

Cei mici se jucau în curtea unui restaurant, lipit de creşă. Într-o clipă de neatenţie, băieţelul a ajuns într-un iaz ornamental. A fost descoperit mult mai târziu, când educatoarele şi-au dat sema că nu ieşea numărătoarea. În ciuda eforturilor medicilor, pentru cel mic nu s-a mai putut face nimic.

Cei doi părinţi sunt acum devastaţi. Viktor a fost lumina ochilor lor, un copil dorit, aşteptat ani întregi, după multe fertilizări în vitro.

Educatoarea a fost reţinută noaptea trecută. În loc să supravegheze copiii, femeia, care este şi administrator şi coproprietar al creşei a plecat la un restaurant din apropiere să-şi cumpere un suc şi o cafea. I-a lăsat pe cei mici în grija unei angajate tinere.

