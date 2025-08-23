Antena Meniu Search
Accident grav, ieri, în Târgu Mureş. Doi copii în vârstă de 7, respectiv 11 ani, au fost transportaţi de urgenţă la spital după ce au fost loviţi în plin de un autoturism, în timp ce traversau strada regulamentar.

de Redactia Observator

la 23.08.2025 , 08:33

În imaginile surprinse de camera de bord a unui alt participant la trafic, se observă cum un grup de copii se angajează în traversarea carosabilului pe trecerea de pietoni. Şoferul maşinii nu îi observă şi nu apucă să frâneze la timp.

Acesta a fost testat pentru consum de alcool, însă, rezultatul a fost negativ. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală.

