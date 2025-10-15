Scandal în poliţie, la Inspectoratul Judeţean Mehedinţi. Doi poliţişti dintr-un echipaj de la rutieră au fost la un pas să ia foc în autospecială, după un scurtcircuit produs în... portieră. Nu mică le-a fost mirarea să descopere că acolo era montat un dispozitiv audio-video menit să-i urmărească pe agenţi. Acum se fac două anchete, una internă şi una penală pentru elucidarea întregii poveşti.

Maşina dotată cu aparatură radar aparține Poliției orașului Vânju Mare, iar dispozitivele de urmărire, au fost descoperite în timpul unei misiuni.

Poliţiştii au intrat în alertă în momentul în care, au simţit miros de fum în timp ce se aflau în maşină. Au încercat să iasă, dar au constatat că sistemul de închidere centralizată era blocat, iar portierele nu se puteau deschide. Ulterior au descoperit şi de la ce ieşea fum. Într-una dintre portiere era montat un sistem audio-video improvizat.

Reprezentanţii sindicatului Europol sunt revoltaţi şi susţin că viaţa poliţiştilor a fost pusă în pericol prin folosirea unui dispozitiv neautorizat.

"Este un caz nefericit. Nu faptul că au fost montate, ci faptul că e posibil să fie montate de oameni care nu sunt profesionişti şi, în aceste condiţii, poate să conducă la evenimente nedorite. Putea să ia maşina foc sau să rămână colegii blocaţi, puteau să se intoxice cu fum", spune Adrian Lăzăroniu, președinte EUROPOL Mehedinți.

În timp ce poliţiştii sunt supăraţi că erau monitorizaţi, şoferii spun că acest tip de supraveghere al politiştilor de la rutieră ar putea reduce în timp, cazurile de luare şi dare de mită.

"S-ar putea evita și din generație în generaţie s-ar duce lucrurile astea cu mita, s-ar diminua. Mi se pare un lucru bun pentru oameni şi pentru intervenţiile pe care le fac".

"E mai bine să fie monitorizaţi".

"Este un lucru bun şi cu video şi cu audio. În ziua de azi...Îi ia de pe aparatură şi îi vede", spun oamenii.

Deocamdată nu se ştie cine a montat dispozitivul de supraveghere şi mai ales, dacă acesta a fost pus acolo, legal. Potrivit legii un astfel de dispozitiv poate fi instalat prin mandat judecătoresc fie de ofiţerii din Direcţia Generală Anticorupţie, a Ministerului de Interne, fie de poliţiştii judiciarişti din cadrul DNA. În situaţia în care vorbim de un dosar mai complex, supravegherea poate fi făcută şi de DIICOT sau SRI. Cert este că aparatura a fost ridicată, iar masina a fost dusă la sediul Inspectoratului de Poliție Mehedinţi, unde se desfășoară verificări. În urma incidentului, au fost demarate două anchete, una internă şi una de natură penală, făcută de procurori.

Un alt incident bizar legat de Poliţia din Vânju Mare a avut loc în 2019, în noaptea de Crăciun, când un bărbat cercetat pentru furt a sustras o autospecială de poliție chiar din curtea instituţiei și a fugit cu ea. Polițiștii au sesizat lipsa autospecialei abia după trei zile.

