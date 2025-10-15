Sindicatul Europol a relatat, marţi, că, după ce au simţit miros de plastic ars şi au constatat că portierele autospecialei nu se deschid, doi poliţişti din Mehedinţi au găsit, în portieră, ”un sistem audio-video improvizat”

"Este un caz nefericit. Nu faptul că au fost montate, ci faptul că e posibil să fie montate de oameni care nu sunt profesionişti şi, în aceste condiţii, poate să conducă la evenimente nedorite. Putea să ia maşina foc sau să rămână colegii blocaţi, puteau să se intoxice cu fum", spune Adrian Lăzăroniu, preşedinte EUROPOL Mehedinți.

"Când montaţi tehnică pentru a culege date privind posibile fapte de corupţie, fiţi puţin mai atenţi, că riscăm să ardem şi probele, şi colegii", au transmis sindicaliştii. Echipajul a simțit miros de plastic ars şi a ieşit la timp din maşină. Postarea a generat însă un val de ironii în mediul online.

Incidentul a fost relatat marţi, într-o postare pe Facebook, de reprezentanţii sindicatului Europol, care au publicat şi imagini care arată cum în interiorul portierei unui autoturism sunt montate fire lipite cu bandă adezivă.

"Un echipaj de poliţie din Mehedinţi a simţit un miros de plastic ars în autospeciala marca «Polo», iar când a încercat să coboare, a constatat că sistemul de închidere centralizată era blocat şi portierele nu se puteau deschide. Nu mică le-a fost mirarea când au descoperit că, în interiorul uneia dintre portiere, era montat un sistem audio-video improvizat, care a generat defecţiunea şi a creat un risc iminent de scurtcircuit", au afirmat aceştia.

Potrivit sindicaliştilor, autospeciala era în folosinţă în momentul în care s-a simţit mirosul de ars, existând riscul ca aceasta să ardă ca o torţă dacă în momentul producerii scurtcircuitului staţiona în parcarea secţiei de poliţie.

"Rugăminte: când montaţi tehnică pentru a culege date privind posibile fapte de corupţie, fiţi puţin mai atenţi, că riscăm să ardem şi probele, şi colegii", au transmis sindicaliştii.

Relatarea sindicatului din Poliţie a generat un val de ironii pe internet

"Ăla care a montat tehnica era fierar betonist...", a scris un comentator la postare. Un alt utilizator al reţelei de socializare a relatat: "Tot într-o autospeciala monitorizata, de câte ori era interceptata convorbirea de fapt ii auzeam noi pe ei vorbind în birou nu invers. Probabil greşise ceva la montaj".

Un altul e de părere că echipamentul a fost luat de pe o platformă chinezească care vinde ieftin, iar cel care l-a montat este "Dorel", cu referire la personajul intrat în folclor pentru gafe la locul de muncă.

Sunt şi păreri conform cărora sistemul de filaj este rezultatul "specialiştilor din politie super calificaţi ca şi rudele angajate în sistem", în timp ce alţi urmăritori ai sindicatului sunt de părere că nu e posibil ca astfel de sistem de filaj să fie folosit în anul 2025: "Fugi cu capra, pentru o cameră cu microfon le-au trebuit 5m cablu şi o rolă de bandă adezivă ! Asta e făcută de copiii străzii, nu de profesionişti !!!".

"Nu este nici un sistem audio- video, sunt nişte lumini ambientale montate de unu de al vostru…", afirmă o altă persoană, în timp ce un alt comentator e de părere că incidentul e rezultatul muncii unor poliţişti fără Bacalaureat. "«Vrăjeală» ieftină. Cineva a aflat că este montată tehnică de înregistrare şi au găsit motivul că erau să ia foc pentru a scoate tehnica din funcţiune", a comentat altcineva.

Un alt comentator are un mesaj dur către poliţişti: "Nu degeaba au montat aşa ceva în maşină. Şi de ars ca şobolanii este posibil doar atunci când dormiţi ca nişte porci mistreţi în lanul de porumb".

Sunt şi opinii conform cărora dacă poliţiştii care foloseau acea autospecială nu ar fi dat de bănuit colegilor de la anticorupţie, nu ar fi trebuit monitorizaţi: "Înseamnă că nu aţi fost cuminţi şi sunteţi supravegheaţi audio-video".

