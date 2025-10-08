Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Doi tineri morți în Mureș, după ce au intrat cu motocicleta în două autoturisme

Doi bărbați, de 19 și 31 de ani, au murit miercuri seară într-un accident rutier grav produs pe DJ 151D, în localitatea Stejăriș, județul Mureș. Motocicleta pe care se aflau a intrat în coliziune cu două autoturisme, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.

de Redactia Observator

la 08.10.2025 , 20:37
Ambulanţă Doi tineri morți în Mureș, după ce au intrat cu motocicleta în două autoturisme - Shutterstock

Accidentul s-a produs în jurul orei 17:20, când tânărul de 19 ani din satul Corbești, care conducea motocicleta, a intrat în coliziune din spate cu un autoturism condus de un bărbat de 28 de ani din Chendu.

Ca urmare a impactului, motocicleta s-a dezechilibrat și a căzut pe sensul opus de circulație, unde s-ar fi produs o nouă coliziune, de această dată cu un autoturism condus de un bărbat de 62 de ani din satul Tirimia, comuna Gheorghe Doja.

Șoferul motocicletei, de 19 ani, precum și pasagerul aflat pe motocicletă, un bărbat de 31 de ani, au decedat la fața locului în urma impactului.

Articolul continuă după reclamă

Testările făcute în cazul celor doi șoferi implicați în accident au avut rezultate negative.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările continuă.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

accident mures victime
Înapoi la Homepage
După ce a strâns peste 100.000 de euro de ziua lui, David Popovici face un alt gest uriaş de ajutor!
După ce a strâns peste 100.000 de euro de ziua lui, David Popovici face un alt gest uriaş de ajutor!
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Afacerea IT cu iz de spionaj: omul care a cumpărat acțiuni de la Nicușor Dan, achitat în dosarul de 40 de milioane de euro
Afacerea IT cu iz de spionaj: omul care a cumpărat acțiuni de la Nicușor Dan, achitat în dosarul de 40 de milioane de euro
Poliția a rezolvat, în sfârșit, misterul unei femei găsite moarte în casă în 1973. Apoi, după câteva zile, ceva bizar s-a întâmplat
Poliția a rezolvat, în sfârșit, misterul unei femei găsite moarte în casă în 1973. Apoi, după câteva zile, ceva bizar s-a întâmplat
Comentarii


Întrebarea zilei
Ați cumpărat aur pentru investiții?
Observator » Evenimente » Doi tineri morți în Mureș, după ce au intrat cu motocicleta în două autoturisme