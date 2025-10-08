Doi bărbați, de 19 și 31 de ani, au murit miercuri seară într-un accident rutier grav produs pe DJ 151D, în localitatea Stejăriș, județul Mureș. Motocicleta pe care se aflau a intrat în coliziune cu două autoturisme, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.

Doi tineri morți în Mureș, după ce au intrat cu motocicleta în două autoturisme - Shutterstock

Accidentul s-a produs în jurul orei 17:20, când tânărul de 19 ani din satul Corbești, care conducea motocicleta, a intrat în coliziune din spate cu un autoturism condus de un bărbat de 28 de ani din Chendu.

Ca urmare a impactului, motocicleta s-a dezechilibrat și a căzut pe sensul opus de circulație, unde s-ar fi produs o nouă coliziune, de această dată cu un autoturism condus de un bărbat de 62 de ani din satul Tirimia, comuna Gheorghe Doja.

Șoferul motocicletei, de 19 ani, precum și pasagerul aflat pe motocicletă, un bărbat de 31 de ani, au decedat la fața locului în urma impactului.

Articolul continuă după reclamă

Testările făcute în cazul celor doi șoferi implicați în accident au avut rezultate negative.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările continuă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați cumpărat aur pentru investiții? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰