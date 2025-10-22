Video Doru Octavian Dumitru, operat de urgență la Suceava după ce i s-a făcut rău înainte de un spectacol
Îndrăgitul comediant Doru Octavian Dumitru trece prin momente dificile. Actorul în vârstă de 69 de ani a ajuns la spitalul de urgenţă din Bacău după ce i s-ar fi făcut rău chiar înainte să urce pe scenă, pentru un spectacol, la Oneşti. Medicii l-au transportat apoi la spitalul din Suceava, unde a fost operat.
Renumitul artist trece prin momente dificile. El se afla în judeţul Bacău pentru susţinerea unui spectacol. La un moment dat i s-a făcut rău şi a ajuns la Spitalul Judeţean din Bacău.
Medicii care l-au consultat au decis ca acesta să fie transferat la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Suceava, unde a fost supus unei intervenţii chirurgicale de eliminare a unui cheag de sânge.
Procedura a fost realizată de o echipă medicală multidisciplinară şi a avut un rezultat foarte bun, potrivit reprezentanţilor spitalului din Suceava. Starea de sănătate a artistului ar avea o evoluţie favorabilă în urma intervenţiei chirugicale.
Familia acestuia a anunţat că spectacolele ce urmau să fie susţinute în această perioadă au fost anulate şi vor fi reprogramate odată ce starea de sănătate a artistului va permite acest lucru.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰