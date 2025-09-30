Două fete în vârstă de 12, respectiv 13 ani din Dorohoi, judeţul Botoşani, au fost la un pas de moarte după ce au fost izbite în plin de o maşină pe trecerea de pietoni. Fetele au fost preluate în stare de șoc și transportate de urgență la spital.

Cele două fete traversau strada regulamentar când au fost lovite de un şofer neatent chiar în centrul municipiului Dorohoi. Impactul a fost suprins de o cameră de supraveghere din zonă.

La volanul autoturismului se afla un bărbat de 48 de ani care nu a reuşit să oprească la timp și a izbit în plin două dintre cele trei minore aflate pe trecere.

Mai mulți martori le-au sărit în ajutor. După apelul la 112, minorele au fost transportate la Spitalul Municipal Dorohoi, cu răni la cap, spate și picioare. Ulterior au fost transferate la Spitalul Județean Botoșani, pentru investigații suplimentare.

"Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, însă oamenii legii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă", potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani.

