Izvorul din zona Pietrele lui Solomon şi cel din apropierea zonei de agrement Noua, se află în zone de pădure foarte apropiate de unele dintre cartiere ale municipiului Brașov.

Izvorul Lid este una din cele mai căutate surse de apă de acest gen de la marginea Braşovului. Sunt foarte mulţi localnici din Centrul Vechi al oraşului, dar şi din alte cartiere, care de zeci de ani se aprovizionează cu apă de băut şi de gătit din acest loc.

Pericol pentru sănătate

Vezi și

Nicolae Sidorean are 77 de ani și de 40 de ani bea și gătește cu apă de la unul din aceste izvoare. "Eu i-am făcut analiza şi e bună. Eu personal, la Protecţia Consumatorului, în cartier la Astra i-am făcut analizele", a declarat Nicolae Sidorean, localnic.

"Eu de câte ori am luat nu am avut nicio problemă. De vreo 2-3 ani, chiar 4 ani". "Eu consider că dacă peste apa asta este un strat de 20 de metri sau 100 de metri de pământ, îl filtreză. Deasupra nu e nimic poluant, adică omul nu e". "Păi dacă Dumnezeu a dat apa asta, eu o accept aşa cum e. Dacă am anticorpi accept şi mă fac bine. Iubesc natura şi am încredere în natură", spun localnicii.

Localnicii sunt hotărâţi să nu renunţe la apa din izvoare, deşi autorităţile îi avertizează că s-ar putea îmbolnăvi grav.

"Am luat legătura cu Regia Pădurilor Kronstadt să pună notificări la acele izvoare. Facem încă o dată un apel să utilizeze apa doar din surse care oferă o garanţie a potabilităţii apei", a declarat Sorin Toarcea, purtător de cuvânt Primăria Brașov.

Contaminarea cu bacterii, cum ar fi E.Coli, poate duce la probleme digestive severe, în special în cazul copiilor şi al persoanelor în vârstă.

Claudiu Loghin Like Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune. ➜

Întrebarea zilei Guvernul vrea să-ţi facă public numele dacă ai datorii la stat. E o idee inspirată? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰