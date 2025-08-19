Situaţie dramatică în două localităţi din județul Satu Mare. Oamenii trăiesc de o aproape o lună fără apă potabilă. Viața de zi cu zi a devenit o adevărată luptă pentru supraviețuire după ce robinetele au rămas goale, iar oamenii sunt nevoiţi să se descurce cu apă cumpărată de la magazin.

Ca în evul mediu, aşa sunt nevoiţi să se descurce localnicii din Cărășeu și Culciu. Oamenii sunt disperaţi şi spun că trăiesc zi de zi un adevărat coşmar.

Reporter: V-aţi luat baxuri de apă?

Localnic: Am luat pentru ca să avem ce-o bea, ce-om face şi dacă trebuie să facem mâncare.

Reporter: Vă deplasaţi la rude să faceţi un duş?

Localnic: Da, mă duc până în Păuleşti, deci până acolo mă duc să fac un duş, putem merge şi la frate-miu să vă confirme treaba asta. Deci nu e corect aşa ceva, deci să ajungem la chestiile astea deja, deci nu e normal.

Localnic: Nora a intrat sub duș, a fost plină de săpun și s-a oprit apa complet. Am sunat la Apaserv, nora e blocată de Apaserv, şi numărul meu e blocat deja, numărul nostru la fel. Toată lumea ne spune că o trimis echipă , dar nu ştiu, nu ne spune din ce cauză.

Şi nu doar oamenii au de suferit, ci şi animalele din gospodării. În lipsa apei de la robinet, oamenii au ajuns să-și organizeze viața după programul presiunii din reţeaua de distribuţie.

Situaţia este cu atât mai gravă cu cât oamenii primesc în continuare facturi uriaşe.

Localnic: Apa şi luna trecută am avut 600 de lei, şase milioane vechi de plătit apă.

Reporter: Deci aţi plătit 600 de lei apă?

Localnic: Da, şi beau apă de la magazin.

Reporter: Cât vă vine factura la apă?

Localnic: Când îmi vine îmi vine două milioane

Fără soluţii concrete, autorităţile vin doar cu explicaţii.

"Principala cauză este faptul că au crescut foarte mult temperaturile în ultima vreme, fapt pentru care a crescut consumul, raportat la anul trecut, consumul a crescut cu 32%. Intenţionăm să mai pune o staţie de pompare în Păuleşti, o staţie care a fost proiectată în urmă cu 15-20 de ani, nu a fost functională pentru că nu era necesitate pentru ea. În această staţie vom avea o rezervă suplimentară de apă în aşa fel încât să nu mai avem probleme", spune Ioan Leitner, director Apaserv Satu Mare.

Între timp calvarul oamenilor continuă, într-o vară în care lipsa apei i-a adus înapoi cu sute de ani.

