Două persoane au ajuns la spital după o explozie la o centrală termică, în Dâmbovița

Două persoane au ajuns la spital, duminică, în urma unei explozii produse la centrala termică din bucătăria unei locuințe din comuna Ulmi, județul Dâmbovița. Deflagrația nu a fost urmată de incendiu, iar structura casei nu a fost afectată, potrivit informațiilor transmise de ISU Dâmbovița.

Pompierii au intervenit, duminică, în comuna dâmboviţeană Ulmi, după o explozie produsă la centrala termică aflată în bucătăria unei locuinţe, informează ISU Dâmboviţa, potrivit Agerpres.

În urma incidentului, două persoane, un bărbat în vârstă de 49 de ani şi o femeie de 51 de ani, conştiente, au fost preluate de echipajele medicale şi transportate la spital pentru investigaţii suplimentare.

"ISU Dâmboviţa intervine de urgenţă în localitatea Ulmi, în urma producerii unei deflagraţii neurmate de incendiu, la o casă. Deflagraţia s-a produs la o centrală termică, situată în bucătăria locuinţei. În urma evenimentului structura de rezistenţă a locuinţei nu a fost afectată", precizează ISU Dâmboviţa.

La faţa locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă, un echipaj SMURD şi o ambulanţă.

