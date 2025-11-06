Ademenite cu declaraţii de iubire şi promisiuni de căsătorie două fete minore au devenit victimele traficanţilor de carne vie. Timp de un an de zile au fost obligate să se prostitueze de doi bărbaţi din Vrancea. În numai 4 zile, una dintre tinere a fost vândută la mai mult de 50 clienţi, spun anchetatorii.

Cele două fete, care au devenit majore între timp, se află sub protecție a autorităților mai ales că fac parte din acest dosar de proxenetism și sunt consiliate psihologic.

Au fost păcălite anul trecut de doi proxeneți din Vrancea cu vârste de 26 și 35 de ani cu declarații de iubire. Uneia dintre ele i s-a promis că va fi luată chiar în căsătorie și astfel au ajuns să fie forțate să practice prostituția în mai multe orașe, Focșani, Alba, Deva, Bacău și chiar Constanța.

Una dintre ele, în timp ce se afla în Constanța, în doar patru zile a fost forțată să întrețină relații sexuale cu peste 50 de bărbați, iar banii obținuți, aproximativ 18.000 de lei, au ajuns toți la proxenet. Au fost duse și în străinătate, după care, luna trecută, au revenit în țară proxeneții cu aceste victime.

Polițiștii au filat mai multe luni împreună cu procurorii de DIICOT, au strâns dovezi și, în urma unor precheziții, au reușit să îi rețină pe cei doi, iar judecătorii Tribunalului Focșani au hotărât ieri să fie arestați preventiv pentru trafic de minori și proxenetism.

