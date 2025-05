Alexandru, fost cadru militar și veteran de război în vârstă de 100 de ani, vorbeşte cu emoţie şi apreciere eternă despre cea care îi este alături de 75 de ani.

Nunta de diamant. O viaţă dedicată iubirii

"Poate că numai Dumnezeu a vrut să am parte de aceste clipe fericite. Ei îi datorez mult. M-a înţeles. Şi vă dau un exemplu... Am fost trecut odată în rezervă pe criterii politice că părinţii mei au fost chiaburi. Şi un coleg de-al meu care era căsătorit cu o farmacistă, această farmacistă a dat imediat divorţ de el", spune Alexandru Popescu, mire. "Foarte frumoşi ani alături de el. Militar am fost şi eu jumătate. L-am însoţit în toate problemele", adaugă Argentina Popescu, mireasă.

Privirile celor doi soţi s-au întâlnit din nou, exact ca în urmă cu trei sferturi de veac, atunci când au spus pentru prima oară "da". În faţa familiei, a celor apropiaţi dar şi a lui Dumnezeu, şi-au jurat din nou iubire. "Au avut respect unul faţă de celălalt, s-au înţeles, s-au iubit reciproc... Aşa se ajunge. Nişte oameni deosebiţi, cu multă demnitate, sinceri... Şi le doresc numai bine", spune Valentina Danilov, naşa.

"Au fost un exemplu pentru noi. Comportament de dedicare pentru familie. Am vrea să le urmăm exemplul în continuare. Să fim şi noi pentru copilul nostru tot un exemplu de dedicare şi de comportament şi decent şi demn. Să ducem mai departe tradiţia asta a unei familii bine închegate", spune Aurel Popescu, fiul celor doi.

Nunta de diamant, tot mai rar celebrată în zilele noastre, se sărbătoreşte la 75 de ani de la data căsătoriei. Evenimentul este asociat cu diamantul, deoarece acesta este piatra cu cea mai mare duritate şi a devenit un simbol al căsniciilor longevive.

